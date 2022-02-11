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عمر شويل - جدة طريقة عمل الهريسة في المنزل بالخطوات - ثقفني
الهريسة من الأصناف الحلوة الشرقية والتي تشتهر فى البلاد العربية وتختلف طريقة صنعها من بلد لأخرى، وسوف نقدم في هذا المقال طريقة مختلفة لعمل الهريسة وهي أصابع الهريسة باللوز وهي تعتمد على اللوز مكون أساسي لها، وهي طريقة حلبية أشهر بها أهل الشام، وسوف نقدم طريقة عملها بطريقة شهية ولذيذة.
مقادير عمل أصابع هريسة اللوز
مقادير العجين:
- ٨ أكواب من الدقيق.
- ملعقة طعام بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل ومن الحبهان.
- ملعقة طعام من مسحوق القرفة.
- ٢ كوب ونصف من الزبدة.
- ٢ كوب من السكر.
- قشر ليمونة.
- ٣ بيضات مخفوقة.
- صفار بيضة واحدة مخفوقة مع ملعقة طعام ماء.
- ١/٢ كوب من اللوز المقشر أنصاف.
مقادير هريسة اللوز:
- ٤ أكواب وربع من اللوز المقشر والمطحون.
- كوب ونصف من السكر.
- قشر ليمونة.
- ٢ بيضة مخفوقة.
طريقة عمل أصابع هريسة اللوز
طريقة عمل العجين:
- يوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح في إناء ويخلط جيدا.
- تقسم الزبدة الباردة بالسكين إلى مكعبات صغيرة.
- تضاف الزبدة إلى خليط الدقيق ويخلط بالسكين الخاصة بالبسكويت حتى يصبح الخليط مثل فتات الخبز.
- يضاف السكر وقشر الليمون والتوابل إلى الخليط السابق ويخلط بالشوكة.
- يضاف البيض المخفوق ويخلط الخليط بالشوكة حتى يتجانس العجين.
- يجمع العجين باليد ويغلف بورق الألمنيوم ثم يوضع فى الثلاجة مدة ساعتين.
طريقة عمل الهريسة:
- يتم خلط اللوز المطحون والسكر وقشر الليمون.
- يضاف البيض المخفوق بالتدريج إلى خليط اللوز ويخلط بالشوكة ويعجن بأطراف الأصابع حتي يشرب اللوز البيض حتي يصبح متماسكا.
- يرش قليل من الدقيق على الرخامة يتم تقسيم هريسة اللوز إلى ٤ كرات وتدحرج كل كرة فوق الدقيق ويتم تشكيلها على شكل عصا قطرها ٢ سم.
- يرش قليل من الدقيق فوق الرخامة ويرق العجين على شكل مستطيل بخفة بسمك ١/٢ سم.
- يقسم مستطيل العجين إلى مستطيلات صغيرة طول كل منها ١٠ سم.
- يمسح وجه المستطيلات بمزيج البيض والماء بالفرشاة.
- توضع أصابع هريسة اللوز فوق المستطيلات ويلف كل مستطيل حول أصابع هريسة اللوز يضغط على العجين كي تلتصق أطراف الإصبع.
- تدهن صينية بالزبدة وترص الأصابع فى الصينية.
- تبعد الأصابع عن بعضها البعض حتى لا تلتصق أثناء الخبز.
- يدهن سطح الأصابع بمزيج البيض والماء وتين الأصابع باللوز ثم يدهن مرة أخرى بمزيج البيض والماء.
- تخبز الأصابع مدة ٢٥ دقيقة وتترك الأصابع لتبرد في الصينية.
- تقسم الأصابع إلى شرائح وتقدم.
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