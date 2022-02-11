حيلة مدهشة تمنع امتصاص البطاطس للزيت أثناء قليها

تعتبر البطاطس غذاء شعبي سهل الهضم ويعتبر طبق البطاطس المقلية من الأطباق المفضلة للكل من الصغار والكبار وهناك العديد من الوجبات الغذائية التي نحضرها لا تكتمل إلا بوجود طبق من البطاطس المقلية الجميلة ذات اللون الذهبي بجوارها والبطاطس لها العديد من الفوائد لكن الخطورة في سوء التجهيز والإعداد وكذلك التخزين بشكل غير ملائم حيث يفضل تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم وإذا لم يتوفر لديك مكان مناسب لتخزين البطاطس يمكن شرائها بكميات صغيرة ومحدودة حيث يتسبب سوء التخزين في ظهور لون أخضر تحت القشرة وهو عبارة عن سم طبيعي يؤثر بدوره علي صحة الإنسان وتعد البطاطس بطرق مختلفة ونوضح هنا فوائد البطاطس ونوضح حيلة مدهشة لمنع امتصاص البطاطس المقلية للزيت .

فوائد البطاطس

دعم وظيفة الدماغ وحمايته من التعب.

تحتوي علي مواد كيميائية تساعد في تقليل ضغط الدم .

إزالة الانتفاخ تحت العين عن طريق عمل شرائح طازجة تستخدم كمادات للعينين .

تحتوي البطاطس المسلوقة بقشورها علي نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد وتحتوي مواد مضادة للسرطان .

امتصاص السموم من الجسم .

مصدر غني بالألياف والكربوهيدرات .

خطورة البطاطس المقلية الجاهزة

تكمن خطورة البطاطس المقلية في أن الطهو يفكك النشا ونوضح هنا بعض أضرار البطاطس المقلية

كمية الزيت التي تتشربها حيث يزيد الزيت من السعرات الحرارية وتعمل علي رفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة في حالة استعمال الزيت أكثر من مرة .

أثناء القلي يتم إزالة القشرة التي تحتوي علي كمية كبيرة من المغذيات والألياف الغذائية .

يوضع علي البطاطس المقلية كمية كبيرة من الملح مما يزيد الخطورة علي القلب والأوعية الدموية .

إضافة بعض المواد علي البطاطس بعد قليها مثل الكاتشب والمايونيز يزيد من نسبة الدهون والسكر .

تعمل البطاطس الجاهزة علي رفع سكر الدم بسرعة .

طريقة تمنع امتصاص البطاطس المقلية لزيت