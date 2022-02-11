نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو لبن فقط أعملي كيلو سمنة بلدي في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريه من برة تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة، حيث تعد نوعية السمن البلدي من أهم المكونات التي لها القدرة على تحويل الحليب لمكون السمن البلدي، حيث تعتبر كمية السمن التي من الممكن استخراجها من الحليب من السهل الحصول عليها من خلال خطوات تلك الطريقة البسيطة، ومن خلال ما سيلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم خطوات طريقة عمل أفضل نوعيات السمن الطبيعي مع بيان أهم المكونات مع الحليب والتي تساعد في عمل أفضل أنواع السمن.

طريقة عمل السمنه البلدي بكوب حليب

الطريقة لصحيحة لعمل السمنة البلدي فقط من خلال الاستعانة بكوب حليب هذا ما سوف نتعرض إليه من خلال مجمل الفقرات التي نوضح فيها المقدار الصحيح لعمل السمن، واستخراجه بكل سهولة من أقل كمية حليب موجودة بالمنزل ولكن لا بد وأن يتوفر كمية من المقادير والمكونات الأخرى البسيطة مع الحليب الذي ينبغي أن يكون كامل الدسم لسهولة استخراج الزبد الطبيعي وتحويله بكل سهولة وبخطوات سهلة إلى كمية من السمن البلدي يكون من السهل بعد ذلك استعمالها لطهي مختلف أنواع الأطعمة.

مكونات عمل السمن البلدي

من كوب حليب واحد فقط من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بالتحضير لوصفة السمن البلدي المنزلي المحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، والخالي تماما من أي مواد مهدرجة، ومن خلال الآتي نقدم مكونات الوصفة من السمن البلدي.

كوب من الحليب مكتمل الدسم.

ملعقة صغيرة من مكون عصير الليمون.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

وعاء ملائم.

طريقة تحضير وصفة السمن

السمن من الممكن استخراجه عن طريق اتباع الخطوات القادمة: