كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه بشكل نهائي، يعد الكولاجين بروتين مهم وضروري لتجديد شباب البشرة وجعلها نضرة، حيث يساعد الكولاجين في شد الوجه والقضاء على أعراض الشيخوخة والخطوط الدقيقة حول العينين والفم والتي تحدث أيضًا بسبب عوامل خارجية وغير موجودة، وللعناية بالبشرة والاستخدام اليومي للمرطبات ومعرفة كيفية عمل كريم الكولاجين لإزالة تجاعيد الوجه عليك اتباع جميع النصائح أدناه، حيث أن العديد من النساء ترغبن دائمًا في استخدام جميع المكونات الطبيعية للتخلص من جميع مشاكل البشرة من مستحضرات التجميل التي تسبب الكثير من الضرر للجلد تابعنا.

أفضل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي

تتعدد أنواع كريمات الكولاجين والتي تعمل علي تحسين مرونة الجلد ومنع ظهور الترهلات حيث تحافظ علي البشرة.

ولكن يمكنك تحضير وصفة كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل وبمكونات طبيعية غير مكلفة.

ولهذا سوف أقدم لكم من خلال السطور القادمة أقوي وصفة لشد البشرة وتحفيز الكولاجين في دقائق.

مكونات كريم كولاجين لشد البشرة

6 ملاعق صغيرة من زبدة الشيا الطبيعية.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو الطبيعي.

ربع عصرة ليمونه طازجة.

كبسولتين من فيتامين E.

طريقة تحضير كريم كولاجين لشد البشرة

ضع زبدة الشيا وزيت اللوز وعصير الليمون وكبسولات الفيتامينات معاً في وعاء نظيف وجاف.

وزيت اللوز وعصير الليمون وكبسولات الفيتامينات معاً في وعاء نظيف وجاف. يجب تقليب المكونات معًا بطريقة جيدة لمدة ثلث ساعة حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

يتم غسل البشرة حتى تصبح جافة، ثم ضع كمية صغيرة من كريم الكولاجين على الجلد.

بعد نصف ساعة اغسلي وجهك بالماء الدافئ، عند الحاجة إلى استخدام هذا المنتج يوميًا للحصول على نتائج فورية.

بعد ذلك ضعي تونر بخور المر لشد الجلد وتجديد شباب الوجه وإشراقه.

ثم بعد الاستخدام يجب تخزين الكريم المصفى في الثلاجة وإغلاق البرطمان بإحكام لمنع التلف.

فوائد كريم الكولاجين للبشرة والتخلص من تجاعيد الوجه

هو نوع من أفضل الكريمات النهارية.

يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات شيخوخة البشرة.

وعلامات شيخوخة البشرة. يساعد على ترطيب البشرة بعمق.

مناسب لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو العادية أو الحساسة أو المختلطة

بعد الاستخدام لمدة 14 يومًا فقط، ستلاحظ فرقًا وتلاحظ النتائج على بشرتك.

مكونات عمل تونر الكولاجين باللبان المر

ربع فنجان من اللبان المر.

كوب من الماء المقطر.

ربع كوب من ماء الورد الأصلي.

طريقة تحضير تونر الكولاجين

يا إضافة الماء المقطر وماء الورد والمر إلى زجاجة جافة.

ثم تترك المكونات طوال الليل حتى تمتزج جميع المكونات.

قم بتصفية صمغ المر المضاف إلى التونر لإزالة الشوائب والبقايا.

قم بتخزين التونر في الثلاجة في درجة حرارة الغرفة بعد الاستخدام.

كولاجين طبيعي من الخميرة وبياض البيض

يعمل هذا الكولاجين علي شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة حيث يحتوي علي مضادات أكسدة.

والتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية مما يمنحك عمراً أصغر.

مكونات كولاجين طبيعي

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

طريقة التحضير وكيفية التطبيق علي البشرة