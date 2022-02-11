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عمر شويل - جدة طريقة تحضير معجنات شتوية هشة من منزلك بحشوة لذيذة ودون لحوم أو جبن، نقدم لكم اليوم وصفة معجنات صحية وخفيفة على المعدة، كما أنها سريعة التحضير لن تأخذ منك وقت كثير لتجهيزها. وصفتنا اليوم أنها تعتمد على عناصر بسيطة وغير مكلفة بالمرة؛ حيث نقدمها لكم بحشوة التفاح الصحية بعيداً عن اللحوم أو الأجبان. إليكي سيدتي طريقة سهلة للحصول على معجنات منزلية لذيذة بحشوة التفاح، مع قوام هش وطعم أكثر من ممتاز.

تحضير معجنات شتوية خفيفة من المنزل

المقادير المطلوبة لتحضير العجين هي:

3 كوب ونصف + ملعقة كبيرة دقيق بمقدار 450 جرام.

نصف كوب حليب دافئ أو (حليب + ماء) بمقدار 100 مل.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع كوب زبدة لينة أو مذابة باردة بمقدار 45 جرام.

ربع كوب سكر بمقدار 50 جرام.

3 حبات بيض.

رشة ملح.

أما مكونات الحشوة المستخدمة فهي:

4 حبات تفاح.

2 ملعقة زبدة.

3 ملاعق سكر.

رشة قرفة.

نضف أولا الخميرة إلى الحليب الدافئ ثم نخلطهم جيداً ونتركه جانباً، وفي وعاء العجن نضف البيض مع السكر ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي وبعد ذلك نضف خليط الخميرة والحليب، ثم نخلط مجدداً بشكل جيد وبعد ذلك نضف الدقيق بالتدريج مع رشة الملح ونقلب قليلاً، ثم نبدأ بالعجن يدوياً حتى يتجانس قوام خليط العجين ثم نضف الزبدة ونتابع العجن لمدة دقيقتين، بعد ذلك ندهن الوعاء بزيت ثم نضع العجين ونغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعتين حتى يتخمر العجين.

معجنات لذيذة بدون جبن أو لحوم

أثناء هذا نقوم بتحضير الحشوة نأخذ التفاح ونقشره لنزيل القشرة الخارجية ثم نقوم بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة، ثم نضع مقلاة على النار ونضع الزبدة حتى تذوب ثم نضف مكعبات التفاح ونقلب قليلاً، ثم نضف السكر والقرفة مع التقليب ونجعل النار هادئة ونتركه قليلاً حتى يتم تسوية التفاح، بعد ذلك نأخذ العجين ونقسمه إلى نصفين على سطح مرشوش بالدقيق ونغطيهم حتى لا يجف الوجه، ونأخذ كل نصف نشكله على هيئة دائرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نفرده بأداة الفَرد، وبعد ذلك نقطع الدائرة مثلثات كما نقطع البيتزا وفي كل مثلث نضع مقدار من حشوة التفاح على الأطراف، ثم نغلق أطراف مثلث العجين على الحشوة ليعطي شكل الكرواسون.

بعد أن ننتهي من كل قطعة يجب أن نضعها في صينية على ورق زبدة مع تغطيتهم ببلاستيك غذائي حتى ننتهي من تحضير الكمية كلها، ثم نحضر صفار بيضة مع ملعقتين من كريمة الحلويات أو حليب ثم ندهن وجه الفطائر، وبعد ذلك ندخل الصينية الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، وآخر 5 دقائق نشغل الفرن من أعلى حتى تأخذ لون ذهبي ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلاً، وبعدها تكون جاهزة للتقديم.