طريقة عمل القشطه الكدابة في المنزل لحشو الحلويات الشرقية

القشطه الكدابة لحشو الحلويات الشرقية مثل القطايف والبسبوسه والكنافة والبقلاوة سوف نقوم بتحضير القشطه الكذابة في المنزل احلي من قشطه الجاهز تعد القشطه من أحد مشتقات الحليب المميزة والتي تدخل في الكثير من الوصفات سواء كانت المالحة أو الحلوة وخاصة في الحلويات الشرقية حيث تعطي للوصفة نكهة مميزة وغنية مثلا في الحلويات تدخل ضمن المكونات الأساسية في تحضير الوصفة أو الحشوات المتعددة تتميز القشطه الكذابة بقوامها الكريمي الدسم والذي يعزز طعم الحلويات يمكن الحصول على القشطه الكذابة بسهولة من الأسواق ولكن كمية السعرات الحرارية والدهون الموجودة بها عاليه فضلا على ذلك أسعارها المرتفعة بشدة ولكن الحل الأمثل هو التوجه إلى مطبخ المنزل لصنعها فيه للتقليل من تكلفة شرائها لذلك يفضل تحضيرها فيه.

مكونات القشطه الكدابة

وزن كيلو ونصف لبن بلدي.

4 ملاعق طعام كبيره لبن بودر.

3 ملاعق كبيره خل.

نصف كوب قشطه وش اللبن.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

طريقة تحضير القشطه الكدابة

نضع وعاء على النار به نصف كيلو لبن ثم نضيف عليه القشطه واللبن البودر و نقلب جيدا. وعند بداية التسخين نبدأ بتذويب النشا في معلقتين ماء في كوب جانبي. ثم نسكبهم على وعاء اللبن مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على قشطه ذات قوام ناعم. نحضر وعاء اخر ونضع فيه كيلو اللبن ويترك حتى يغلى. و عند البدء في الغليان ويصبح بفقاعات من الجواب ننزل بالخل ونقلب حتى نلاحظ أن الخل فصل الحليب وتكتل معاكى. ثم ظهرت قطع صلبة في مصفاة السلك ناعمة والشرس الموجود في المصفاة يترك حتى يبرد و نحتفظ به في كيس ونضعه في الفريزر ويستعمل في المعجنات بديل اللبن. نحضر الكبة ثم نضع القطع الصلبة ونضع معها القشطه ونخفقهم مع بعض. ثم تسكب القشطة في علبة أو طبق ونغطى مباشرة بالاسترتش فويل والاهم أن الوجه يغطي جيدا حتى لا تحدث قشره. ثم نستخدمها في حشوة الحلويات أو يمكن تناولها مع العسل الأبيض.

فوائد القشطه الكدابة

عند تناول القشطه الكدابة تعطي للجسم طاقة كبيره.

تساعد القشطه الكدابة على تقوية العظام.

كما أن القشطه الكدابة تقوي الأسنان.

ختاما وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي قدمنا فيه تحضير القشطه الكدابة سوف تستمتعين سيدتي بأجمل طريقة يمكنك حشو العديد من الحلويات الشرقية من هذه القشطه.