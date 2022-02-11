أقوي كيراتين منزلي بملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله زي الحرير

تعتبر الخميرة من أكثر المواد الطبيعية التي لها القدرة على الدخول مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى التي تعمل على معالجة العديد من مشكلات الشعر ومنها معالجة الشعر الخشن وجعله ناعم كالحرير، حيث يوجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها الشعر الخشن والمتقصف والمتساقط وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة وتعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من الفتيات والسيدات هي مشكلة الشعر عدم فرد الشعر وخشونته وتمثل هذه المشكلة مشكلة كبرى لذى هؤلاء الفتيات ونتيجة لهذه المشكلة تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن بعض الطرق التي تعمل على فرد الشعر.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تعمل على فرد الشعر وتعتبر هذه الإستخدامات من أكثر الإستخدامات الشائعة التي يلجأ إليها العديد من هؤلاء الفتيات وهي إستخدام المكواة والسيشوار وهذه الأجهزة تعمل على فرد الشعر لفترة مؤقتة وبعد ذلك يعود الشعر مرة أخرى لطبيعته بالإضافة إلى تساقط الشعر من الجذور إلى الأطراف لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه الطريقة، ويوجد البعض الأخر من الفتيات يلجأون إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الكيرياتين والبروتين وهذه المواد الكيميائية التي لها القدرة على نعومة الشعر لفترة محددة بعد ذلك يعود الشعر مرة اخرى كما كان.

مكونات خلطة الخميرة لفرد الشعر

ثمانية ملاعق كبيرة فقط من الخميرة الجافة.

عشرة ملاعق كبيرة فقط من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان فقط من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير