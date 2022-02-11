حيلة ذكية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء من أهم الخطوات والطرق التي تبحث عنها كل ربة بيت لديها الرغبة في أن تقوم بالخطوات التحضيرية لعمل محشي الكرنب في أسرع وقت وبأقل مجهود، وتعد طريقة السلق باستعمال الماء هي أشهر الطرق بالطبع لسلق الكرنب ولكن هناك طريقة أخرى تعد أسرع منها من الممكن عن طريقها أن يتم السلق الجيد لورق الكرنب من خلال عدم استعمال أي كمية ماء، والسلق في تلك الطريقة يعتمد بصفة أساسية على استعمال جهاز فرن الميكرو ويف، وهذا للتيسير من الحصول على ورق الكرنب جاهز تماما على أن يتم حشوه ولفه.

سلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ

من الممكن لربة البيت أن تقوم بخطوة السلق للكرنب من دون أن تكون هناك حاجة إلى استعمال أي كمية ماء، ومن الممكن أيضا أن تقوم بخطوة تقطيع الكرنب في البداية حتى يتيسر لها الحصول على الورق لين وجاهز على أن يكون قابل للف في أسرع وقت على الرغم من كون تلك الطريقة لا تعتمد على السلق بالماء، وأهم ما يجب اتباعه بداية هو تقطيع الكرنب بالطريقة الآتية:

طريقة تقطيع الكرنب بسرعة مذهلة

إليك أفضل طريقة كي يتم تقطيع الكرنب استعدادا لسلقه بدون الماء والتقطيع يكون من خلال اتباع ما يلي:

في البداية تقوم ربة البيت بالتقطيع لرأس الكرنبة وإزالتها تماما باستخدام سكين مناسب.

يتم وضع الكرنبة بحيث تكون مقلوبة والتقطيع لها يبدأ من الأسفل.

بالسكين يتم عمل خطوط طولية وعرضية للكرنبة بالكامل.

نجد أنها تأخذ شكل المربع.

بعد التقطيع بتلك الطريقة السريعة يكون متوفر لدينا الحصول على الورق جاهز تماما على السلق بالخطوات الآتية.

خطوات لسلق الكرنب وبدون ماء

أهم الخطوات نذكرها كما يأتي: