طريقة غريبة الحمص التونسية ألذ غريبة حمص تونسية بدون ماكينة بالخطوات

طريقة غريبة الحمص التونسية، أحد أشهى وألذ المقرمشات الحلوة والحادقة، التي يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات، ويمكنك عملها لتناولها في وجبة الإفطار، حيث يمكنك التنويع في الحشوات، إما بوضع العجوة أو النوتيلا في الداخل، أو حتى حشوها بأنواع مختلفة من الجبن، أو يمكنك تركها سادة والاستمتاع بها، بالكيفية التي ترغبين فيها، أنت أو أفراد أسرتك حسب الرغبة، حيث يمكنك التحكم في مقادير غريبة الحمص بالكوب، والحصول على ألذ غريبة الحمص تذوب في الفم، سواء على طريقة غريبة الحمص الليبية، أو طريقة غريبة الحمص التونسية، حيث يمكنك عمل غريبة حمص تونسية بدون ماكينة، أو حتى على طريقة غريبة الحمص منال العالم، ومن الأسهل أن تحتفظين بطريقة عمل غريبة الحمص أم وليد مكتوبة، ويمكنك عمل الغريبة بإحدى طريقتين في قياس المقادير إما غريبة حمص بالزيت، أو غريبة حمص كيلو.

غريبة حمص تونسية بدون ماكينة

الغريبة والمقرمشات والحلوى، هي أفضل ما يمكنك عمله من حلوى في المنزل، والاستمتاع بها في وجبات الإفطار أو عقب الغداء، كما تناسب الأعياد والاحتفال بها، عقب الانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يجعل عمل الغريبة والبيتي فور، مثل مكافأة لأهل المنزل من أجل الاحتفال، وليست الغريبة التونسية فقط التي يمكنك عملها في المنزل مثل المطاعم الكبرى، فهناك أيضًا طريقة عمل غريبة البهلة، كما يمكنك تجربة طريقة عمل الدونات بالزبدة، أو تجربة طريقة عمل المن والسلوى، أو حتى تجربة طريقة عمل الكليجا القصيمية، والاستمتاع بطرق مختلفة لأكثر من نوع من الحلوى، أشبه بما تحصلين عليه من الماركات المعروفة، ولكنك تضمنين جودتها لك ولأسرتك.

مقادير غريبة الحمص بالكوب

¼ كوب دقيق حمص.

125 جرام دقيق متعدد الاستعمالات.

60 جرام نشا.

120 جرام سكر ناعم.

100 مل زيت زيتون.

100 سمن.

غريبة الحمص تذوب في الفم