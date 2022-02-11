زي الجاهزة طريقة عمل شكولاتة نوتيلا في المنزل بخطوات بسيطة

هناك الكثير من أنواع الحلويات ولكن تعتبر وصفة شكولاتة نوتيلا هي الأكثر شعبية ومحببة لقلوب الكثير من محبي الشكولاتة، حيث يرجع السبب لأنها سهلة بشكل مدهش، وحينما تشتريها من المحلات تجدها باهظة الثمن، كما أن سعراتها الحرارية عالية ولكن حينما تقرر تصنيعها في منزلك سيكون الأمر أفضل حيث ستصنع سيدتي كميات أكبر منها وبمكونات اقتصادية، حيث إن صنع شكولاتة نوتيلا بنفسك في المنزل سوف يوفر المال بالتأكيد، ويمكنك التحكم بضبط المكونات التي يجب استخدامها، كما أنها ستكون أفضل لذا سنتعرف على خطوات عملها بالتفصيل في هذا المقال تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل شيكولاتة نوتيلا

يمكنك صنع شيكولاتة نوتيلا في المنزل من خلال شراء هذه المكونات وهي:

البندق الخام: يمتزج بشكل جميل مع الشوكولاتة.

نصف كوب من زيت جوز الهند يجعل القوام أكثر نعومة ودسمًا.

كوب من سكر جوز الهند: سكر غير معالج يعطي القدر المناسب من الحلاوة.

كاكاو باودر.

مستخلص الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير شيكولاتة نوتيلا

يمكنك سيدتي صنع شكولاتة نوتيلا بنفسك بطعم شهي ولذيذ في المنزل بخطوات بسيطة من خلال اتباع الخطوات الآتية وهي:

ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز و تحمص كوبين من البندق الخام على الرف الأوسط للفرن لمدة 6 إلى 8 دقائق.

افركي المكسرات المحمصة معًا بقطعة قماش لإزالة القشرة.

في خلاط عالي السرعة اخلطي البندق حتى يتحول إلى زبدة ناعمة.

أضف باقي المكونات واخلطها على نار عالية لبضع دقائق حتى يشبه القوام النوتيلا الحقيقية.

إرشادات تخزين شيكولاتة نوتيلا في الثلاجة

يوجد بعض الإرشادات التي لابد من النظر إليها قبل تخزين النوتيلا حتي لا تفسد، ومن أهمها: