طريقة عمل المسقعة المشطشطة المصرية بمذاق مميز مع السر وراء نكهتها الرائعة

طريقة عمل المسقعة المشطشطة ، تعد المسقعة من الأطباق الشعبية الأكثر تميزًا في الكثير من المطاعم، ويلجأ الكثير من الأفراد إلى تناولها في كل وقت، حيث أنها تتميز بالمذاق الرائع، ويمكن تناولها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية كوجبة إضافية جانبية، ويعتبر الكثيرين أن المسقعة نوع من أنواع المقبلات والتي يتم تقديمها في وجبة الغذاء أو العشاء لفتح الشهية على تناول الأطعمة، لأنها من الأطعمة الحارة، تحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات، حيث أنها تتكون من الباذنجان والفلفل كعنصران أساسين، وهما معروفان بأنهما بهما الكثير من المعادن، كما أن الفلفل الحار له دور إيجابي في تنشيط عضلة القلب وتقويتها، ويعمل على فتح الشهية ليساعد الأفراد على تناول الأطعمة ببساطة.

طريقة عمل المسقعة المشطشطة

تبحث ربات البيوت دائمًا عن وجبة خفيفة وسريعة سواء كان لاستخدامها بمفردها بجانب الخبز أو المكرونة، أو لاستخدامها بجانب الأطباق الرئيسية كوجبة فاتحة للشهية، وتقوم المسقعة المشطشطة بهذا الدور بكل بساطة لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها، ولا تحتاج أيضًا إلى الكثير من الوقت، فيمكن تحضيرها في وقت قياسي.

وتحتاج المسقعة لتحضيرها إلى المكونات التالية :

2 من الباذنجان الرومي مقطع إلى شرائح.

4 حبات من الفلفل الحار مقطع.

3 أكواب من عصير الطماطم.

معلقة من الثوم المفروم.

3 ملاعق من الخل الأبيض.

معلقة من الملح.

معلقة من الكمون.

نصف معلقة من الشطة.

زيت للتحمير.

خطوات تحضير المسقعة