 بكوب زبادي تعالى هقولك على طريقة عمل العجينة القطنية الهشة لجميع أنواع المعجنات البيتزا والفطائر صحيه ومفيدة جداً

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة، تعد المعجنات من أفضل الأطباق اللذيذة والمحببة لدى الكثير، وهي تحضر كثيرا معظم الأوقات لأنّها تتميز بالقدرة على تناولها في جميع الأوقات كما تعد من الوجبات المفيدة التى تمد الجسم بالطاقة والعناصر الهامة تبعا للحشوة الموجودة بها والذي يحدد لذة أي طبق من المعجنات هو العجينة فكلما كانت ناجحة وقطنية وهشه وطرية كلما كان الطبق ألذ وأشهى لذا سوف نقدم طريقة إعداد الفطائر القطنية الهشة بطريقة بسيطة وناجحة.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل العجينة القطنية لجميع أنواع المعجنات

مكونات عمل العجينة القطنية

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

3 ملاعق حليب بودر.

ملعقة سكر.

½ ملعقة ملح.

½ كوب زبدة.

ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير العجينة القطنية

نحضر نصف كوب ماء دافئ ونضع به كمية الخميرة والسكر ونقلبهم جيدا ونتركهم جانبا حتى تنشط الخميرة.

نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخلط هذه المكونات الجافة معا.

نضيف كمية الزبدة إلى خليط المكونات الجافة ونقلب الجميع بأطراف الأصابع حتي يصير الدقيق كحبيبات الرمل المبلل.

نبدأ بإضافة خليط الخميرة ثم الماء الدافئ تدريجيا مع العجن باليد لمدة عشر دقائق أو أكثر للوصول إلى عجينة طرية وقطنية وهشه.

ندهن الوعاء بالزيت ونضع به العجينة بعد تكويرها ثم نغطي الوعاء ونتركها لمدة ساعة بمكان دافئ حتى تختمر.

بعد التخمر نعجنها مرة أخرى لمدة 5 دقائق ثم نتركها مرة أخرى لمدة 30 دقيقة ثم نقطعها على هيئة كرات متوسطة أو صغيرة حسب الرغبة والأكلة.

نضعها داخل وعاء مدهون بالزيت وتصبح جاهزة للحشو المرغوب أو التشكيل وعمل المعجنات المختلفة مثل البيتزا ونحوها.

طريقة عمل العجينة الهشة للفطائر بلبن الزبادي

سوف نقدم لكم طريقة اخري مختلفة لعمل العجينة القطنية بالزبادي

مكونات عمل العجينة القطنية بالزبادي

2 كوب دقيق أبيض.

صفار بيضتان.

ملعقة سكر.

½ ملعقة ملح.

ملعقة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

ملعقة حليب بودر.

ملعقتان من الزبادي.

4 ملاعق زيت زيتون.

خطوات تحضير العجينة القطنية بالزبادي