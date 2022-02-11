احمي ذاكرتك من الزهايمر والنسيان مع هذه الوصفة لزيادة التركيز

يصاب الإنسان بمرض الزهايمر بسبب حدوث ضمور في خلايا المخ مما تؤدي إلى تراجع في الذاكرة ومرض الزهايمر ليس مرض طبيعي في مرحلة الشيخوخة، ولا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يصابون بمرض الزهايمر كما أن مرض الزهايمر مرض خطير لا يمكن الشفاء منه ويوجد الكثير من المشروبات والأطعمة المنزلية التي تقلل من نسبة الإصابة بمرض الزهايمر.

أطعمة ومشروبات تقلل الإصابة بالزهايمر

الشاي الأخضر وهو من أشهر المشروبات التي تعمل على حماية الدماغ من الزهايمر ويحتوي على الكثير من الفوائد.

زيت الزيتون البكر يحتوي زيت الزيتون على مركب الأوليوكانثال ويعمل هذا المركب على زيادة إنتاج الإنزيمات التي تعمل على تكسير الاميلويد.

العنب البري يعتبر العنب البري من أهم الأطعمة التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الدماغ.

القرفة تعمل القرفة على تقليل الإصابة بمرض الزهايمر من خلال شرب مشروب القرفة أو استنشاق القرفة ويجب استخدام القرفة بصورة يومية في الطعام أو من خلال شرب شاي القرفة.

أعراض مرض الزهايمر