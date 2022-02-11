هتاكلي أحلي مسقعه في حياتك..أسرار عمل المسقعه باللحمه المفرومة طعم وريحه جنان

أسرار عمل المسقعه باللحمه المفرومة، دائما تكون الأكلات المصرية لها محبة في قلوب كل من يتذوقها سواء كان عربي أم أجنبي، وتعتبر المسقعة من أشهر هذه الأكلات فهي تتميز بطعم شرقي مصري أصلي يظل معلقاً في عقل كل من يأكلها وتبحث كثير ظن السيدات عن أفضل الطرق المتبعة لتحضير المسقعة وسوف نتعرف في هذا المقال على أفضل تلك الطرق فتابعونا.

أسرار عمل المسقعه باللحمه المفرومة

سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل جديدة مختلفة في عمل المسقعه باللحمة المفرومة

مكونات عمل المسقعة باللحمة المفرومة

كيلو من الباذنجان.

حبة بصل كبيرة.

أربع فصوص من الثوم.

حوالي ٥٠٠ جرام من اللحمة المفرومة.

كوبين من الطماطم المعصورة.

زيت نباتي.

ملعقة من بهارات اللحمة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة

قومي بغسل الباذنجان وتقطيعه إلى دوائر، ثم بعد ذلك أحضري الطاسة وضعي فيها زيت وأبداي في قلب الباذنجان.

بعد أن يصبح ذهبي اللون، انتشليه من الزيت وضعيه على ورق مطبخ.

كرري نفس الطريقة في قلي الفلفل الأخضر.

ضعي رشات من الملح على الفلفل والباذنجان بعد قليهم.

في طاسة أخرى ضعي زيت ثم البصلة المفرومة، وبعد أن تذبل البصلة ضعي اللحمة والفلفل الأسود وباقي البهارات وقلبي حتى تقارب على النضج.

وفي حلة صغيرة ضعي الزيت والثوم ثم عصير الطماطم ونتركها حتى تصبح ثقيلة ومسبكة.

في صينية ضعي أولا قليل من الصلصة، ثم نرص طبقة من الباذنجان والفلفل، بعد ذلك ضعي كمية اللحمة المفرومة وفي النهاية عصير الطماطم.

أدخليها الفرن على حرارة متوسطة حتى يتحمر الوجه، ثم نخرجها وتقدم.

طريقة تحضير مسقعة بالخل والثوم

بنفس المكونات السابق ذكرها نقوم بتحضير الآتي ولكن مع إضافة الخل: