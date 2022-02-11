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عمر شويل - جدة ضاع عمرنا وأحنا بنعمل المكرونه بالبشاميل غلط تعرفي على الطريقة الأصلية ألي ترفع راسك في العزومات - ثقفني
المكرونة البشاميل أحد الأكلات المنتشرة عالميا في الشرق والغرب ومهما تحدثنا لا يستطيع اللسان وصف مدى جمال طعمها روعة مذاقها وعلى الرغم أنها تأخذ بعض الوقت والعديد من المكونات بإعدادها إلى أن الناس لا تمل ولا تتعب من إعدادها وتقوم بعملها بكثرة وتصلح بمفردها وجبة غداء أو عشاء ويفضلها الكثير في المصايف والرحلات.
مقادير المكرونة البشاميل
المكرونة:
- كيس واحد من المكرونة القلم أو الأصابع.
- الدقيق ست ملاعق كبيرة.
- اللبن خمس أكواب.
- الزيت ست ملاعق كبيرة.
- الزبدة ملعقتان كبيرتان.
- مكعب مرقة دجاج.
- الملح ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة.
الحشو
- الحمل المفروم كمية مناسبة تصل إلى 400 جرام تقريبا.
- الزيت اتنين ملعقة كبيرة.
- البصل حبة واحدة مفرومة ناعم.
- ملح ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة.
للوجه
- جبن موزاريلا.
- والبعض يضع بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.
تحضير المكرونة بالبشاميل
- ترفع على النار إناء به كمية مناسبة من الماء حتى الغليان ويوضع بداخله ملعقة كبيرة زيت نباتي وربع ملعقة صغيرة ملح.
- ثم يفرغ كيس المكرونة ويترك حتى ينضج ولكن ليس تماما ويرفع من على النار وبصفة بالمصفاة ويوضع جانبا.
- ترفع على النار طاسة بها القليل من الزيت وعندما يسخن توضع البصلة المفرومة ناعم وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.
- يضاف إليها 400 جرام من اللحم ويقلب حتى يتغير لونه مع إضافة الملح والفلفل والتوابل المفضلة حسب الرغبة.
- البشاميل ترفع على النار إناء وتوضع به الزبدة والزيت وعندما يسخن يضاف الدقيق ويقلب ثم يضاف الحليب والتوابل ومكعب مرقة الدجاج ويقلب باستمرار حتى يصبح ذو قوام غليظ.
- في صينية بيركس توضع نصف كمية المكرونة المضاف إليها القليل من البشاميل ثم يضاف الحشو ثم باقي المكرونة ويصب فوقها باقي البشاميل والوجه يغطى بالجبن الموزاريلا.
- تدخل فرن درجة حرارة متوسطة حوالي 30-40 دقيقة حتى تنضج وبألهنا والشفا.
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