حضري كرياتين الغلابة..أقوي كرياتين طبيعي لفرد الشعر الهايش الخشن المجعد مش هتروحي تانى للبيوتى سنتر

كرياتين طبيعي لفرد الشعر الهايش الخشن المجعد، يدخل زيت السمسم في العديد من وصفات الشعر، فهو يحتوي على الكثير من القيم الغذائية التي تفيد الشعر مثل فيتامين A, B, E وهم أحد الفيتامينات المهمة للشعر، كما انه يحتوي على الكالسيوم والحديد ومعادن أخرى مفيدة وصحية لبصيلة الشعر.

السمسم كرياتين طبيعي لفرد الشعر الهايش الخشن

يعتبر السمسم من أكثر الوصفات الطبيعية الفعال في ترطيب وتنعيم الشعر وفرد الشعر الهايش

مكونات وصفه السمسم لفرد الشعر

ملعقتين من زيت السمسم.

عدد اثنين ملعقة من زيت الخروع.

صفار بيضة.

ملعقتين من زيت اللوز.

طريقة تحضير السمسم لفرد الشعر

قومي بخلط جميع المقادير سوياً.

قومي بوضع الخليط على فروة الرأس ودلكيها جيدا وضعيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بالماء واستخدمي الوصفة مرة أسبوعياً وستري النتيجة بعد مرور أسبوعين.

وصفة زيت السمسم والمحلب “الكرز البري” لشعر قوي

ينصح باستخدام هذه الوصفه لفرد وتنعيم الشعر الهايش

مكونات وصفة الزبادي لتنعيم الشعر

كوب صغير من المحلب الحب.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

بيضة.

طريقة تحضير وصفة السمسم لتنعيم الشعر

نقوم بخلط جميع المكونات ونتركها حوالي ساعة لتتفاعل مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء.

نضع الخليط على جذور الشعر وندلكها به جيدا.

نقوم بتغطية الشعر ببونيه الاستحمام وننتظر نصف ساعة.

ومن ثم نغسل الشعر بالماء، ونستخدم الوصفة في الأسبوع مرتان ونداوم عليها حتى نحصل على النتيجة التي نريدها.

زيت السمسم والزنجبيل المفروم

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير واستخدام الزنجبيل لفرد الشعر الخشن المجعد

مكونات وصفة السمسم لفرد الشعر

أربع ملاعق من زيت السمسم.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

طريقة تحضير واستخدام الزنجبيل لتنعيم الشعر

نقوم بخلط زيت السمسم مع الزنجبيل جيداً.

بعد ذلك نقوم بتدليك الرأس بهذه الوصفة لمدة خمس دقائق.

بفوطة دافئة نقوم بوضعها على الشعر وتركها ربع ساعة.

نغسل الشعر بالطريقة العادية، وتستخدم مرة في الأسبوع فقط.

زيت السمسم لشعر ناعم وصحي

تتوفر عدة وصفات لفرد الشعر والأساس فيها هو زيت السمسم لفرد الشعر المجعد:

وصفة الثوم وزيت السمسم

مكونات وصفه الثوم لفرد الشعر

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتين من زيت الزيتون.

قطرات من فيتامين E.

طريقة تحضير واستخدام الثوم لتنعيم الشعر