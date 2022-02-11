طريقة عمل كعك بعجوة وسمسم وأسهل طريقة عمل القرص بالعجوة

طريقة عمل كعك بعجوة وسمسم، واحدة من أشهر طرق تحضير الكعك في المنزل، وعمل كعك لذيذ يمكنك استخدامه لتناوله في الصباح مع وجبة الإفطار وكوب شاي ساخن، أو يمكنك تناوله عقب الغداء مع مشروب بارد، أو حتى مشروب دافيء والتحلية في أمسية شتوية لطيفة، حيث يقدم لك كعك العجوة الكثير من العناصر المغذية، بالإضافة إلى كمية سكريات بسيطة غير لاذعة أو كثيرة، ولكن يمكنك ضبط السكر والحصول على ألذ كعك بالعجوة في المنزل، وهناك عدة طرق لتحضير كعك بعجوة مثل الجاهز، ومنها طريقة عمل كعك بعجوة بالطحين، والمعروفة باسم طريقة عمل الكعك المحشي بالعجوة، وكذلك يمكنك عملها مثل كيفية عمل القرص بالعجوة، أو خطوات عمل الكعك بالملبن، أو اتبعي طريقة عمل كعك بالعجوة للشيف حسن، إذا ما كنت من متابعيه وتشعرين أن طريقته سهلة.

طريقة عمل القرص بالعجوة

من الخبايا اللطيفة والمعلومات المهمة التي لا يعلمها الكثيرون، أن الكعك ليس فقط مجرد وجبة أو تحلية جانبية إلى جوار الطعام، بل أيضًا يمكنك استغلال مقادير عمل العجوة، للحصول على قيمة غذائية عالية، تمنح الجسد الطاقة المطلوبة للقيام بالمهام المختلفة، فالعجوة عند دخولها في حشو الكعك، تساعد على تغذية الأوعية والجسم عموما بالبروتين والفيتامينات والمعادن، كما تساعد العجوزة على التخلص من فقر الدم، ولهذا السبب فحشو الكعك بالعجوة يمكنه تغذية الجسد بالعناصر المهمة، ويمكنك تجربة طريقة كعك العيد مثل الجاهز، أو بعض طرق عمل المخبوزات الأخرى مثل؛ طريقة غريبة الحمص التونسية، أو طريقة عمل الكليجا القصيمية، ولا تنس تجربة طريقة عمل غريبة البهلة، وجددي في مخبوزاتك الحلوة.

طريقة عمل الكحك الناعم بالعجوة

½ كيلو عجوة.

نصف كيلو طحين.

¼ كيلو سمنة.

كأس سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقتان كبيرتان سمسم.

ملعقة صغيرة محلب.

حليب بودر بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

كعك بعجوة وسمسم