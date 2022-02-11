بملعقة زبدة الشيا السحري افردي شعرك الخشن والمجعد واجعليه ناعم زي الحرير

حلم كل فتاة هو شعر ناعم وانسيابي وزبدة الشيا تعد حل فعال لتنعيم وتطويل الشعر وجعله أكثر جمال وتم استخدامها منذ قديم الزمان في صناعة الصابون ومرطبات الشعر، وفي الأونة الأخيرة دخلت ضمن منتجات العناية بالشعر لفوائدها المذهلة في الترطيب وتغذية بصيلات الشعر واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعمل كريم منزلي من زبدة الشيا فتابعونا.

كريم زبدة الشيا لتنعيم الشعر

المكونات:

نصف كوب من زبدة الشيا الخام.

4 ملاعق صغيرة زيت خروع.

7 قطرات من زيت إكليل الجبل.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع زبدة الشيا في الميكروويف لمدة 10 ثواني حتى تصبح لينة ثم نخفقها بالمضرب اليدوي لمدة دقيقة حتى تصبح ذات ملمس خفيف. نضيف زيت جوز الهند عليها ونخفق مرة أخرى ثم زيت الخروع وباقي المكونات الأخرى ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات. نحفظ الكريم في عبوة جافة ومحكمة الغلق ونتركها في مكان بارد حتى تجف تماما ثم ندهن الشعر وهو مبلل وسوف تندهشي من النتيجة.

وصفة لتنعيم الشعر من زبدة الشيا

شمع العسل مع زبدة الشيا:

المكونات:

ربع كوب من زبدة الشيا.

ربع كوب من شمع العسل.

قطرات من زيت جوجوبا.

قطرات من أي زيت عطري مفضل لديك.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج زبدة الشيا مع شمع العسل جيدا ونذوب المكونات في حمام ماء ساخن وعندما تذوب يضاف زيت جوجوبا مع أي قطرات من زيت عطري.

نقلب المكونات حتى تختلط المكونات ثم يوضع في عبوة نظيفة وأثناء تشميط الشعر نضع كمية بسيطة منه ونمشط وسوف تندهشي من النتيجة.

زبدة الشيا والأفوكادو

المكونات:

فنجان صغير من زبدة الشيا.

3 ملاعق من الأفوكادو المهروس.

4 ملاعق زيت خروع.

4 ملاعق زيت زيتون.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب زبدة الشيا ثم يضاف إليها وهي دافئة الأفوكادو مع باقي الزيوت الأخرى ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي ناعم.

يحفظ الكريم في عبوة معقمة ونظيفة ونضعه في الثلاجة عدة ساعات لكي يتجمد وبعد غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو المخفف.

نأخذ قطعة من الكريم ونفركها على راحة اليد ونضعها بشكل طولي على الشعر ويمشط بالطريقة المعتادة.

فوائد زبدة الشيا للشعر