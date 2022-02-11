بخلطة سرية أعملي الفراخ بالمشروم على أصوله بطعم جنان بطريقة أشهر المطاعم

نحتاج إلى تغيير روتين الطعام وخاصة وجبات الفراخ لأننا نستهلك بشكل كبير بسبب مذاقها الشهي وتعد وجبة الفراخ بالمشروم من أشهر الوصفات التي تقدم في العزومات، وهي تحتوي على عناصر هامة للصحة ومنها المشروم والكريمة والفراخ والفلفل الألوان واليوم نقدم لكم الطريقة الأصلية لعملها في البيت فتابعونا.

طريقة عمل الفراخ بالمشروم

المكونات:

دجاجة مقطعة إلى 8 أجزاء.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

زيت زيتون.

فلفل أخضر أو ألوان مقطع شرائح.

كوب زيتون مخلي شرائح.

3 ملاعق من المشروم.

ملعقة كبيرة صلصة.

كوب مياه.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة بابريكا.

ملعقة ثوم بودرة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نغسل الدجاجة جيدا بالملح والطحينة ثم نرفع مقلاة على النار بها زيت الزيتون ونشوح الفرخة على جميع الجوانب لحين الحصول على لون ذهبي. نضيف البصل مع الفلفل الألوان والمشروم وبعد ذلك نذوب الصلصة في الماء مع الزعتر والملح والفلفل الأسود وأيضا البصل والثوم البودرة. نضع خليط الصلصة والماء على الدجاج والخضار ونخفض النار حتى تتشرب من الصوص وتنضج ثم تقدم مع أرز أبيض أو مكرونة بيضاء وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفراخ بالمشروم والكريمة

المكونات:

دجاجة كاملة مقطعة أو صدور دجاج على حسب الرغبة.

كوب كريمة لباني.

كيلو مشروم مقطع طازج.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة زيت زيتون.

3 ملاعق صغيرة زيت ذرة.

ملح وفلفل أسود.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة ريحان.

ملعقة صغيرة زعتر.

2 فص ثوم مهروس.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بتتبيل الدجاج عن طريق وضعها في بولة عميقة مع زيت الزيتون والزعتر والريحان وأيضا الفلفل. نترك الدجاجة لمدة ليلة كاملة في الثلاجة حتى تتشرب من الطعم ثم نرفع قدر على النار ونذوب الزبدة مع الزيت ونشوح الدجاجة جيدا. نرفع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونشوح البصل مع الثوم ونضع أيضا المشروم ونقلب المكونات لمدة 5 دقائق. ثم نضع الدجاج على الخليط السابق مع الكريمة ورشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها على نار منخفضة حتى تنضج. يقدم الدجاج مع المشروم والكريمة وهو ساخن وأرز مصري حبة وحبة وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

فوائد تناول الدجاج مع المشروم