نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون عجيب ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك أسرار نجاح كفتة الحاتي في المقال التالي
طريقة عمل الكفتة المشوية بدون ما تفك أو ت ، الكفتة من الأكلات الشرقية التي يحبها الكثير والمكون الرئيسي بها هي اللحمة المفرومة, ويمكن تحضير الكفتة بسهولة في البيت وبعدة طرق ولكن يعاني الكثير من السيدات من مشاكل عند تحضير الكفتة وهي تفكك الكفتة او تعرضها للانكماش, ولكن هذه المشاكل ترجع الي اتباع بعض الخطوات الخاطئة عند تحضير الكفتة, ويبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة صحيحة لتجهيز الكفتة في البيت مثل المطاعم وأفضل, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية لتجهيز الكفتة في البيت دون ان تكش او تتفكك.
ما هي مكونات تحضير الكفتة في البيت
الكفتة من الأكلات السهلة التي لا تحتاج الي مكونات معقدة لتحضيرها في البيت ومكوناتها هي:-
- نصف كيلو لحم مفروم.
- معلقة دقيق.
- معلقتان بقسماط.
- معلقة بيكنج بودر.
- بيضة.
- بصلة مفرومة.
- فصين ثوم مهروسين.
- فلفل مفروم.
- معلقة ملح وفلفل اسود.
أسهل طريقة لتحضير الكفتة بدون ما تفك او تكش
لتحضير الكفتة والحصول على نتيجة جيدة دون التعرض للمشاكل الشائعة عند تحضير الكفتة يجب اتباع الاتي:-
- يتم وضع اللحمة المفرومة مع البصل والثوم وتقليب كل المكونات معًا حتى تمتزج, ويجب ان تحتوي اللحمة على نسبة من الدهون حتى تعطي طعم الكفتة المميز مثل المطاعم.
- يضاف البقسماط والدقيق على الخليط وهما من العوامل الرئيسية التي تسبب عدم تفكك الكفتة, ويوضع البيكنج بودر وهو يجعل الكفتة لا تتعرض للانكماش, والملح والفلفل الاسود.
- يوضع البيكنج بودر وتقلب كل المكونات معًا حتى تمتزج واخيرًا يتم إضافة البيضة وتقلب كل المكونات.
- يجب الحرص على عدم الأكثار من وضع التوابل والاكتفاء بوضع الملح والفلفل.
- يوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك يتم تشكيل الكفتة على هيئة أصابع وتوضع في صينية مدهونة زيت وتوضع في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج, او يمكن طهيها على الشواية.
- يجب الحرص على تشكيل الكفتة بشكل متساوي حتى يكون وقت الطهي واحد.
- تقدم الكفتة مع البقدونس الاخضر وسلطة الطحينة او اي صوص مفضل.
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