مكون عجيب ضعيه على الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك أسرار نجاح كفتة الحاتي

طريقة عمل الكفتة المشوية بدون ما تفك أو ت ، الكفتة من الأكلات الشرقية التي يحبها الكثير والمكون الرئيسي بها هي اللحمة المفرومة, ويمكن تحضير الكفتة بسهولة في البيت وبعدة طرق ولكن يعاني الكثير من السيدات من مشاكل عند تحضير الكفتة وهي تفكك الكفتة او تعرضها للانكماش, ولكن هذه المشاكل ترجع الي اتباع بعض الخطوات الخاطئة عند تحضير الكفتة, ويبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة صحيحة لتجهيز الكفتة في البيت مثل المطاعم وأفضل, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية لتجهيز الكفتة في البيت دون ان تكش او تتفكك.

ما هي مكونات تحضير الكفتة في البيت

الكفتة من الأكلات السهلة التي لا تحتاج الي مكونات معقدة لتحضيرها في البيت ومكوناتها هي:-

نصف كيلو لحم مفروم.

معلقة دقيق.

معلقتان بقسماط.

معلقة بيكنج بودر.

بيضة.

بصلة مفرومة.

فصين ثوم مهروسين.

فلفل مفروم.

معلقة ملح وفلفل اسود.

أسهل طريقة لتحضير الكفتة بدون ما تفك او تكش

لتحضير الكفتة والحصول على نتيجة جيدة دون التعرض للمشاكل الشائعة عند تحضير الكفتة يجب اتباع الاتي:-