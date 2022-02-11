طريقة عمل الاستاكوزا المقلية في المنزل ٬ كواحد من أشهى المأكولات البحرية في العالم ، فهو عبارة عن قشريات تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي ترفع قيمتها الغذائية ، مثل البروتين اللازم لبناء الجسم ، والذي يمكن تحضيره بأكثر من طريقة حسب رغبتك ، وهو طبق أساسي يقدم مع السلطة والأرز ، لكن البعض لا يجيد تحضيره بالمنزل ، وهذا ما سنساعدك به ، من خلال توضيح أكثر من وصفة لطهيها.

طريقة عمل الاستاكوزا

تساعدك هذه الطريقة على تحضير سرطان البحر المشوي في الفرن بمذاق غني ورائع ، وطريقة طهيه صحية للغاية ، لذا فهي مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ، مع توابل رائعة تعزز مذاقها وتجعلها أكثر ثراءً

نظف الكركند جيدًا بالماء والملح ، وقم بإزالة الأجزاء الصلبة الموجودة في الأعلى بالمقص المخصص للمأكولات البحرية.

نحضر وعاءً نظيفًا ونضع فيه الثوم والبصل ونقلبهما معًا ، ثم نضيف عصير الليمون وقطع الفلفل الأخضر ونخلطهما جيدًا.

نضع البهارات الخاصة بالسمك مع الكمون والفلفل الأسود والملح والزنجبيل المطحون ونخلطهم فوق التتبيلة السابقة.

ندهن جميع أجزاء سرطان البحر بالخليط المُعد مسبقًا ، ويُغطى جيدًا ، ثم يُحفظ في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ، أو قبل تحضيره بثلاث ساعات على الأقل.

نخرج الكركند من الثلاجة ونضعه في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت ونغطيها بورق الخبز ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.

عندما ينضج الكركند ، أخرجه من الفرن وضعه في أطباق التقديم مع إضافة بعض أنواع الخضار المشوية بجانبه.

طريقة عمل الاستاكوزا المقلية

اغسلي الكركند جيداً ، ثم افصلي اللحم بداخله ، بالضغط على الأجزاء الصلبة في منطقة البطن. قطع الكركند إلى قطع صغيرة إلى حد ما. نحضر وعاءً نظيفًا ونضع فيه كل الثوم ، ثم نضيف عصير الليمون والفلفل الأخضر المفروم ونخلطهم جيدًا. ضعي شرائح اللوبستر في التتبيلة واتركيها لمدة ساعتين قبل القلي. نحضر الدقيق ونضيف القليل من بهارات السمك ونخرج الكركند من التتبيلة ونضعه في الدقيق ونضغطوا عليه جيداً. نضع الكركند في مقلاة ساخنة بالزيت على نار متوسطة ونتركه لحوالي ثلاث أو أربع دقائق. نخرجها على طبق من البقدونس لامتصاص الكمية المتبقية من الزيت ، ويمكن تزينها بالفلفل الملون ، وتقدم مع طحينة وسلطة أرز.