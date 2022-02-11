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عمر شويل - جدة طريقة رز بخاري في المنزل يعتبر الأرز البخاري من الطرق التي يسهل تحضيرها في المنزل ، حيث أنه لا يتطلب الكثير من الجهد ، ويعتبر الأرز البخاري من الأطباق الشهيرة في العديد من الدول العربية مثل باكستان والسعودية وأفغانستان ، وهو من أشهر أنواع الأرز المطبوخ في المطبخ السعودي ، يعتمد على البخار في طهيه ، في هذا المقال سنتعرف على كيفية عمل الأرز بالبخار.

طريقة رز بخاري

طريقة تحضير أرز البخاري ، فهذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. خطوات رز البخاري كالتالي: اغسلي الأرز جيدًا ثم انقعيه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة. سخني الزيت النباتي في قدر على النار ، أضيفي اللحم وقلبي لتغيير لونه. نضيف الثوم والزنجبيل والبصل إلى اللحم ونحرك المكونات حتى يتحول لون البصل إلى اللون الأحمر الذهبي. يُضاف القرطم والكمون والجزر المبشور والملح والبهارات المختلطة والهيل والفلفل الأسود إلى اللحم. تُسكب المرق فوق اللحم حتى يُغمر ويُترك على نار خفيفة لمدة 50 دقيقة ، حتى ينضج تمامًا. أخرج اللحم من المرق. يُضاف الأرز إلى المرق ، ويُسكب المزيد من الماء لتغطية الأرز. اتركي وعاء الأرز على نار عالية حتى يمتص الأرز القليل من المرق. نضع قطع اللحم المسلوقة على الأرز. غطي القدر جيداً واتركيه ينضج لمدة نصف ساعة.

طريقة الأرز البخاري السعودي

طريقة تحضير أرز البخاري السعودي. هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. خطوات أرز البخاري السعودي هي كالتالي: سخني القليل من الزيت النباتي في قدر وضعيه على نار متوسطة. نضيف أفخاذ الدجاج إلى الزيت لتغيير لونها ، ثم نتركها جانباً. نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة ونضيفها إلى الزيت ونتركها تتحول إلى اللون الذهبي. نقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ونخلطها جيدًا مع البصل. يضاف معجون الطماطم والزنجبيل والكزبرة والملح والفلفل الأسود والقرفة ويخلط جيدا. نضيف الدجاج ونسكب الماء ثم نغطي القدر بالغطاء ونتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة لمدة دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما. اغسل الأرز وانقعه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة. يُرفع الدجاج عن المرق ويُضاف الأرز إلى المرق ويُسكب القليل من الماء الساخن حتى يُغطى الأرز. يُضاف السمن إلى الأرز ويُطهى الأرز المطهو ​​على البخار على نار خفيفة حتى يصبح طريًا. يُسكب الأرز المطهو ​​على البخار في طبق التقديم ، ويوضع الدجاج عليه. زيني الأرز المطهو ​​على البخار بالمكسرات المحمصة وقدميه ساخناً.

طريقة الأرز البخاري الأفغاني

طريقة تحضير أرز البخاري السعودي. هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. خطوات أرز البخاري السعودي هي كالتالي: سخني القليل من الزيت النباتي في قدر وضعيه على نار متوسطة. نضيف أفخاذ الدجاج إلى الزيت لتغيير لونها ، ثم نتركها جانباً. نقطع البصل إلى مكعبات صغيرة ونضيفها إلى الزيت ونتركها تتحول إلى اللون الذهبي. نقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة ونخلطها جيدًا مع البصل. يضاف معجون الطماطم والزنجبيل والكزبرة والملح والفلفل الأسود والقرفة ويخلط جيدا. نضيف الدجاج ونسكب الماء ثم نغطي القدر بالغطاء ونتركه على نار هادئة لمدة نصف ساعة لمدة دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما. اغسل الأرز وانقعه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة. يُرفع الدجاج عن المرق ويُضاف الأرز إلى المرق ويُسكب القليل من الماء الساخن حتى يُغطى الأرز. يُضاف السمن إلى الأرز ويُطهى الأرز المطهو ​​على البخار على نار خفيفة حتى يصبح طريًا. يُسكب الأرز المطهو ​​على البخار في طبق التقديم ، ويوضع الدجاج عليه. زيني الأرز المطهو ​​على البخار بالمكسرات المحمصة وقدميه ساخناً.

طريقة الأرز البخاري بالدجاج

طريقة تحضير أرز الدجاج بالبخار ، حيث أن هذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، وخطوات أرز الدجاج بالبخار هي كالتالي: اغسلي الأرز جيدًا ثم انقعيه في الماء واتركيه جانبًا لمدة 20 دقيقة. ضعي تسعة أكواب من الماء في قدر كبير واتركيها تغلي على نار عالية ، ثم أضيفي ورق الغار والملح. يُضاف الأرز إلى الماء ويُحرَّك المزيج برفق ويُغلى الأرز لمدة ست دقائق. صفي الأرز من الماء واتركيه دافئًا. سخني نصف كوب من الزيت النباتي في مقلاة على الموقد ، ثم اقلي الزبيب لمدة خمس دقائق ، واتركيه جانبًا. يُضاف الجزر ويُقلى حتى يصبح لونه ذهبياً ، ثم يُرفع عن القدر ويُترك جانباً. يضاف البصل ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون ثم يترك جانباً. نضيف باقي الزيت النباتي إلى المقلاة ، ثم نضيف الدجاج ونقلب حتى يصبح لونها ذهبياً. يتبل الدجاج بالملح والكمون والفلفل الأسود والبهارات المختلطة. نضيف كوبين من الماء الساخن ونتركه يغلي ثم نضيف الفلفل ونتركه ينضج لمدة 20 دقيقة. نضيف الأرز إلى الدجاج مع الضغط عليه برفق لخلطه قليلاً مع الدجاج. نضيف الجزر والزبيب فوق الأرز ، ونقلبه برفق مع الأرز لإضفاء نكهة لذيذة عليه. غطي القدر جيداً واتركيه ينضج لمدة 25 دقيقة. يُسكب الأرز والدجاج في طبق التقديم ويُزين بالبصل واللوز المحمص