طريقة عمل الرز المندي في المنزل مثل المطاعم بعدة طرق سهلة وبسيطة يمكننا تطبيقه في المنزل لتحضير اشهى طبق من ارز المندي كالمطاعم وذلك من خلال خطوات تفصيلية حيث يعتبر المندي من اساسيات المطبخ العربي ومن اشهر الاطباق الخليجية يفضله مجموعة كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي ، لذلك حرص الكثيرون على تعلمه بالطريقة الصحيحة ، وهذا ما نتعلم عنه في السطور التالية.

طريقة عمل المندي اليمني



تحضير الدجاج انزع قشر الدجاج المبشور ، ثم اغسله وضعه في وعاء. تبلي الدجاج بوضع القليل من الملح والفلفل الأحمر والأسود وعصير الليمون والثوم المفروم. اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة نصف ساعة حتى تنكه جيداً. اغسلي الأرز جيدًا ، ثم انقعيه في ماء دافئ ، ثم صفيه جيدًا. نضع البصل المفروم في وعاء ، ثم نضيف كمية السمن ونقلي البصل حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي. نضع الأرز المصفى في البصل ونقلبهما معًا على نار متوسطة لمدة خمس دقائق. نضع كلا من الأرز والبصل في صينية فرن مناسبة ، ثم نضيف بعض الماء وحبوب الهيل مع القرفة والقرنفل والزعفران. أضيفي مكعب المرق وحركي كل المحتويات معًا ، وغطي الصينية بورق الألمنيوم ، مع عمل فتحات تهوية صغيرة باستخدام السكين. ضعي قطع الدجاج المتبل على صينية الأرز ، فوق ورق القصدير المثقوب ، وغطي الدجاج بورق آخر وأغلقه جيداً. ضع الصينية في فرن مسخن مسبقًا على الرف الأوسط للفرن على درجة حرارة مائة وخمسين درجة مئوية. اتركي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف أو حتى تنضج بالكامل. نخرج الصينية من الفرن ونزيل طبقات القصدير عن الدجاج والأرز ، ويصب الأرز في طبق التقديم ونضع الدجاج فوقه. تقلى المكسرات بملعقة سمن حتى يتغير لونها قليلاً. يتم ترشيحها وتوضع على الأرز والدجاج للتزيين وتضيف نكهة مميزة. يقدم الطبق مع الصلصة والسلطة.

طريقة عمل الرز مندي المطاعم

نحضر وعاء عميق ونضع نصف البهارات مثل الفلفل الحار والملح والكمون والقرنفل والفلفل الأسود ونخلطها جيدا ونضيف عصير الليمون إلى التتبيلة ونضع الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة. بعد ذلك نضع الدجاج في صينية فرن مناسبة ونغلقها بورق القصدير جيدا ونضع الدجاج في فرن محمى لمدة ساعة أو حتى ينضج تماما. ثم نزيل القصدير ونشعل الشواية لإحمرار وجهها. حتى ينضج الدجاج نحضر الأرز ونضع قدرًا على النار ثم نضع السمن أو الزبدة ونضع باقي البهارات ونقطع البصل ونقلب جيدًا. حتى نتمكن من شم رائحة التوابل. نضع الأرز على البهارات بعد التحمير ونضيف الماء والزعفران ونغلق القدر ونتركه حتى ينضج. نسكب الأرز بعد نضجه ونضع عليه قطع الدجاج ونشعل الفحم ونضعه على قطعة من القصدير مع بعض قطرات الزيت في منتصف الطبق ونغلق الطبق جيداً حتى يكتسب الطبق نكهة الشواء ويترك أثرا في مندي. نزيل الفحم ونضع المكسرات والبقدونس على الطبق لإضفاء لمسة جمالية مميزة.