في دقيقتين.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو كان 25 كيلو هتقشريهم بدون تعب

تقشير الثوم، من النباتات العشبية التي لا تستغني عنها ربات البيوت في أغلب الوصفات الثوم، حيث يتميز الثوم بطعمه اللذيذ ورائحته المميزة التي تعطي مذاقاً طيباً للطعام، بالإضافة إلى فوائد الثوم العديدة للجسم، حيث يعمل الثوم على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه ينظم ضغط الدم في الجسم بالإضافة إلى إنه يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان وخاصةً سرطان البروستاتا، كما أن الثوم يرفع مناعة الجسم بشكل كبير وخاصة ضد نزلات البرد، لكن عندما نستخدم الثوم في المطبخ وخاصةً إذا احتجنا إلى كمية كبيرة منه، فإن عملية تقشيره تحتاج إلى الكثير من الوقت، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي تتركها عملية التقشير في اليد طوال اليوم مهما تم غس اليدين، لهذا نقدم لكم طرق بسيطة لتقشير أي كمية من الثوم في وقت قياسي ودون بذل الكثير من الجهد، ومن هذه الطرق:

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

نحضر ماء مغلي أو ساخن جداً ونضع فيه حبات الثوم المراد تقشيرها، ونرفعها بعد مرور دقيقة واحدة فقط، وعندما نبدأ بتقشير الثوم نلاحظ سهولة شديدة في ذلك، كما يمكن استخدام الماء البارد لكن يحتاج إلى وقت أطول حتى تتم عملية التقشير بسهولة، فبعد مرور نصف ساعة على ترك الثوم في الماء البارد يكون جاهز للتقشير دون أي عناء.

طريقة الكيس لتقشير الثوم

نحضر كيس بلاستيكي مناسب ونضع فيه حبات الثوم المراد تقشيرها، ثم نقوم بفرك الثوم داخل الكيس بسرعة على طاولة المطبخ، وعند فتح الكيس نجد القشر قد انفصل عن الثوم بكل سهولة.

البرطمان لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ

نحضر برطمان زجاجي أو بلاستيكي نظيف ثم نضع فيه رأس كامل من الثوم ثم نغلق البرطمان جيداً، نبدأ برج البرطمان بسرعة لمدة دقيقة (لا يشترط أن يكون الرج متواصل)، نفتح البرطمان ونفرغ الثوم في طبق، عندها نجد الثوم قد انفصل عن القشر بكل سهولة.

يجب التنبيه على الاعتدال في تناول الثوم وذلك بمعدل فص أو فصين للفرد يومياً، حيث أن الإكثار من تناوله يسبب الام كثير في المعدة، بالإضافة إلى أنه أنه يسبب الإسهال الشديد.