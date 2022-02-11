لأن شعرك تاجك.. صبغ الشعر طبيعيا بدون صبغة للون بني ساحر وانسي الهيشان والتقصف

صبغ الشعر طبيعيا بدون صبغة، تسعى كل السيدات لصبغة الشعر بشكل طبيعي، دون اللجوء الصبغات الكيميائية التي تحتوي على مواد ضارة للغاية، تضعف من الشعر وتجعله أكثر تساقطًا، حيث إن الشعر المتهالك يجعل مظهر المرأة يبدو سيئًا وأكبر سنًا من عمرها الحقيقي، واليوم سوف نقدم لكي وصفة سحرية لصبغ الشعر بطريقة طبيعية، دون اللجوء لصالونات أو حتى شراء الصبغات الكيميائية سريعة التحضير، وسنوفر لكي الكثير من الأموال التي سوف تدفعها في عملية صبغ الشعر التي تتكلف مبالغ طائلة في كل الصالونات.

صبغ الشعر طبيعيا بدون صبغة

سوف نحضر هذه المكونات البسيطة صباغة الشعر طبيعيا بلون بني في المنزل بطريقة طبيعية:

علبة زبادي او علبتين حسب طول الشعر.

ملعقة كبير من القهوة أو النسكافيه.

فرشاة لتوزيع الصبغة

وعاء لمزج الخليط.

طريقة صبغ الشعر بطريقة طبيعية

في البداية نحضر وعاء كبير مصنوع من البلاستيك، ونرتدي قفازات لنحمي أيدينا من اللون الزائد.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الزبادي بالكامل على حسب ثقل وطول الشعر، ونخفق ونضع عليه النسكافيه أو القهوة سريعة التحضير.

ثم نمزجهم جيدًا، وتركهم عدة دقائق لكي نستمتع بلون أقوى.

وفي الخطوة التالية نقوم بإحضار فرشاة لتوزيع الخليط بشكل أسهل على الشعر.

بعد ذلك نقسم الشعر لأربع أقسام متساوية، ونقوم بتوزيع الخليط بشكل متساوي، من الجذور حتى الأطراف.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية الشعر بكيس من النايلون، لمدة ساعة أو ساعة ونصف.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بشطف الشعر من الخليط الممزوج.

ثم قوم بتكرار هذه العملية مرة كل ثلاث أيام حتى نصل في النهاية للون الذي نريده.

ومن الجدير بالذكر أن خليط النسكافيه والزبادي ليس له أية أضرار، بل له فوائد جمة للشعر، فهي تزيد من قوة الشعرة، وتجعله أكثر رطوبة وطراوة.

فوائد الزبادي للشعر

يعد الزبادي من ضمن المنتجات الطبيعية العائلة التي تبني الشعر من البداية، ويعتبر أيضًا بروتين طبيعي يدخل كمنتج أساسي لترميم الشعر، ويستخدم الكثير من خبراء التجميل في عملية علاج الشعر المتهالك لجعله أكثر قوة وصلابة، ويرطبه بشكل عميق، ويظهره بمظهر رائع.

في الختام عرضا لكم في مقالنا طريقة صبغ الشعر طبيعيا بدون صبغة، باستخدام القهوة والزبادي لتحصلي على شعر بنى جذاب بدون الحاجة الى صبغات كيمائية، علاوة على ذلك يكسب شعرك طراوة وترطيب رائع ويغذى الشعر ويرمم الشعر المتهالك بأمان.