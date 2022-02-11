فوائد حساء الدجاج الصحية.. لن تتخلصي من شوربة الدجاج بعد قراءة كمية كنوز الفوائد الموجودة بها

فوائد حساء الدجاج الصحية، لشوربة الدجاج فوائد كثيرة، كما كانت قديما يتم اعتمادها كعلاج فعال لنزلات البرد، ولكن لا تتوقف الفوائد على ذلك بل لها الكثير من القيم الغذائية المذهلة، كما أن الشوربة الدافئة من أكثر ما يعطي شعوراً بالدفء في الطقس البارد، فعند سلق الدجاج تنزل جميع فوائده في ماء السلق لذا يجب شربه وعدم رميه فهو حتميا مثل الكنز للجسم، وإذا تحدثنا عن فوائد شوربة الدجاج لن يكفي.

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لشوربة الدجاج فوائد كثيرة لا ترميها بعد اليوم

يحدث للجسم كثيراً من الأمور بداخله بعد تناول شوربة الدجاج والحصول على كم هذه الفوائد والتي منها:

طرد البلغم عن الصدر وتهدئته.

التقليل من الإصابة بنزلات الشعب الهوائية وكذلك نزلات البرد.

تقوية صحة شرايين القلب وفتح الصدر وجعله يشعر بالتهوية نتيجة البرد.

تقوية مناعة جسم الإنسان.

عند وضع الليمون عليها تقلل من الإصابة بالجيوب الأنفية.

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض.

يوجد بها الكالسيوم الذي يقوي الأسنان وكذلك عظام الجسم.

طريقة عمل شوربة الدجاج

يوجد طرق كثيرة لاستخلاص هذه الشوربة من الدجاج ولكن أكثر الطرق الشائعة هي سلقها في الماء والاستفادة من هذا الماء، ومن التالي سنتعرف على المكونات والطريقة:

المكونات

دجاجة أو نصف دجاجة.

بصلة.

ورق غار.

فلفل أسود.

بهارات سبعة.

ملح.

ماء.

طريقة التحضير