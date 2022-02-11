بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب بالطريقة المصرية الأصيلة بطعم وريحة جنان

يعتبر محشى ورق العنب من الاكلات اللذيذة والمحبوبه التى تتميز بطعمه الرائع، وهو من الوجبات الاساسيه على المائده فى العزومات، ويقدم ورق العنب مع شرائح الليمون وسلطة الزبادى ويمكن تحضير ورق العنب بشرائح اللحمة التى تعطية المزاق الطيب والرائحه الشهيه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى ورق العنب.

محمد يوسف

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