ألذ كيك تفطري بيه أعملي كيكة الزبادي الاقتصادية بمقادير هشة وخفيفة وبطعم رهيب

دائمًا ما تحتار كل أم في تقديم اي صنف من الحلويات لأسرتها، ودائمًا أول ما يأتي في خاطرها هو القيام بعمل الكيكة اللذيذة التي يحبها أفراد أسرتها، ويتم تحضير الكيكة بأشكال وأنواع مختلفة، ومن أهم هذه الأنواع هي كيكة الزبادي الهشة المفيدة والتي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية تجهيز كيكة الزبادي الرائعة الهشة في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي اللذيذة

كيكة الزبادي يعتبر من انواع الحلويات الاقتصادية التي تتواجد كل مكوناتها في المنزل، فبالتالي يمكن تحضيرها في أي وقت بدون تكاليف عالية أو مجهود في تحضيرها وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات كيكة الزبادي

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزبادي كبير الحجم.

رشة من الملح.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

كيس واحد من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير