نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كيك تفطري بيه أعملي كيكة الزبادي الاقتصادية بمقادير هشة وخفيفة وبطعم رهيب في المقال التالي
دائمًا ما تحتار كل أم في تقديم اي صنف من الحلويات لأسرتها، ودائمًا أول ما يأتي في خاطرها هو القيام بعمل الكيكة اللذيذة التي يحبها أفراد أسرتها، ويتم تحضير الكيكة بأشكال وأنواع مختلفة، ومن أهم هذه الأنواع هي كيكة الزبادي الهشة المفيدة والتي تحتوي على مجموعة من المكونات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كيفية تجهيز كيكة الزبادي الرائعة الهشة في المنزل بخطوات بسيطة.
طريقة تحضير كيكة الزبادي اللذيذة
كيكة الزبادي يعتبر من انواع الحلويات الاقتصادية التي تتواجد كل مكوناتها في المنزل، فبالتالي يمكن تحضيرها في أي وقت بدون تكاليف عالية أو مجهود في تحضيرها وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات كيكة الزبادي
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من الزبادي كبير الحجم.
- رشة من الملح.
- كوب من السكر الناعم.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كيس واحد من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
- في وعاء الخلاط الكهربائي أضيفي بداخله الزيت مع السكر.
- اخلطي المكونات بسرعة عالية وذلك حتى يتم ذوبان السكر بالكامل مع الزيت وذلك حتى يصبح ذات قوام كريمي.
- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخلط المستمر أثناء الإضافة.
- أضيفي كيس الفانيلا بعد ذلك.
- ثم اضيفي الزبادي الذي تم تحضيره.
- وهكذا أعيدي الخلط حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض وتصبح عجينة الكيكة جاهزة.
- احضري الآن الدقيق بعد القيام بنخل الدقيق جيدًا.
- أضيفي إليه رشة الملح مع إضافة البيكنج باودر أيضًا.
- اخلطي هذه المكونات مع بعض حتى تتجانس بشكل كامل.
- احضري قالب مناسب الحجم.
- ادهني القالب بالزيت الخفيف مع اضافة رشة من الدقيق.
- أضيفي بعد ذلك خليط الكيكة بالكامل داخل القالب.
- ادخلي الكيكة بعد ذلك الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة١٨٠ درجة ويفضل أن يكون قد تم تشغيله من قبل تحضير مكونات الكيكة.
- اتركي الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم القيام بإختبار نضج الكيكة.
- اذا تم التأكد من النضج يمكنك القيام بإخراج الكيكة من الفرن، ثم القيام بتركها حتى تبرد، ثم تقطع، ويتم تناولها بألف هنا وشفا.
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