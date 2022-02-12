ناجحه 100% بأسرار المطاعم وبعجينة هشه وقطنية عمل عجينة البيتزا بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت

بعجينة هشه وقطنية عمل عجينة البيتزا، تعتبر البيتزا من الوجبات التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، حيث أن البيتزا وجبة خفيفة وسهلة وسريعة يمكن تجهيزها في وقت قصير لعائلتك عند الشعور بالجوع في أي وقت، وهناك الكثير من الأشخاص يقومون بشراء البيتزا من الخارج ولكن ذلك يكون مكلف بعض الشئ لبعض الأشخاص، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تحضير عجينة البيتزا في المنزل.

بعجينة هشه وقطنية عمل عجينة البيتزا

يمكن من خلال اتباع الآتي تجهيز عجينة البيتزا وهي:

مكونات عمل عجينة البيتزا

طريقة تحضير عجينة البيتزا

في إناء نقوم بوضع الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبها جيداً ونتركها على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

في إناء آخر نقوم بإضافة الدقيق ونقوم بصنع حفرة في المنتصف ونضع في هذه الحفرة الخميرة ونضيف زيت الزيتون ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض.

نستمر في عجن المكونات بشكل جيد حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة.

نقوم بدهن الإناء بالزيت ونقوم بوضع العجينة به وندهن العجينة بالزيت.

نقوم بتغطية الإناء ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

على سطح مستوي و مرشوش بالدقيق نقوم بفرد العجينة لتكون رقيقة بعض الشيء.

لتكون رقيقة بعض الشيء. نقوم بوضع عجينة البيتزا داخل صينية للفرن مناسبة لقياسها.