فوائد منقوع الثوم وزيت الزيتون على الريق لمدة 5 أيام وسوف تحدث المعجزة وفق أحدث الدراسات

الثوم من النباتات المعروفة بفوائدها للصحة فهو يحتوي على نسبة عالية المواد المضادة للالتهاب والمواد المضادة للبكتيريا, وزيت الزيتون من افضل الزيوت الطبيعية التي لها العديد من الفوائد على الصحة والشعر والبشرة ويعد خليط الثوم مع زيت الزيتون من أقوي الخلطات الطبيعية التي تستخدم على نطاق واسع في الطب البديل, ويبحث الكثير على المواقع المختلفة عن طريقة تحضير خليط الثوم مع زيت الزيتون وطريقة استخدامه للاستفادة منه للصحة والشعر.

ما هي أهمية استخدام الثوم وزيت الزيتون كل ليلة قبل النوم

يحتوي خليط الثوم وزيت الزيتون على العديد من الفيتامينات والعناصر الضرورية للجسم وتتمثل اهمية هذا الخليط في الاتي:-

يساعد هذا الخليط على تعزز جهاز مناعة الجسم ويقوي الجسم في محاربة الجراثيم والميكروبات والحماية من نزلات البرد.

تعمل على تنشيط الدورة في الجسم وبالتالي تحسين وظائف اجهزة الجسم المختلفة.

يساعد في تغذية البشرة والتخلص من حبوب الشباب, ومنع ظهور التجاعيد في الجلد.

تساعد في زيادة معدل حرق الجسم للدهون وبالتالي فهي علاج جيد للسمنة و تساعد في التخلص من الكرش.

يحتوي الخليط على نسبة كبيرة من المواد المضادة للاكسدة والتي تعمل على محاربة الخلايا السرطانية, ويتميو بأنه مضاد للالتهاب وبالتالي يساعد في علاج المفاصل.

يعمل على تعزيز الجهاز الهضمي وتسهيل حركة الامعاء, وعلاج الامساك وتنظيف القولون من أي سموم او فضلات متراكمة.

كيفية تحضير خليط زيت الزيتون والثوم وطريقة استخدامه

لتحضير خليط زيت الزيتون والثوم يتم تقشير خمس فصوص من الثوم وتقطع بشكل عرضي حلقات, وتوضع على كوب من زيت الزيتون الخام ويرفع الخليط على النار هادئة عشر دقائق وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط ووضعه في زجاجة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة لا تقل عن اسبوع وبعد ذلك يتم استخدامها اما عن طريق تدليك المنطقة ويمكن تدفئه الخليط قليلًا قبل استخدامه بهذه الطريقة, ويمكن تناول معلقة من الخليط على الريق, ويمكن إضافة الخليط على السلطة او في المعجنات يمكنك استعمالها