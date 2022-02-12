حلوى اصابع الشوفان للرجيم سهلة وسريعة

تعتبر أصابع الشوفان من الحلوى المفضلة للكثير من الأشخاص كما يتم تحضيرها بسهولة وبمقادير بسيطة وغير مكلفة فتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير ألواح الشوفان وتتبعوا معنا فب المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير ألواح الشوفان.

طريقة تحضير ألواح الشوفان بخطوات بسيطة:

يتم تحضير ألواح الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك المقادير:

موز مهروس.

ثلاثة ملاعق من العسل.

سكر دميرارا.

شوفان.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقتان من الزبيب.

ملعقتان من التوت البري.

ملعقة من السمسم.

بندق أو جوز مفروم.

خطوات تحضير ألواح الشوفان:

يتم تحضير ألواح الشوفان بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات:

أولًا يتم تسخين الفرن. يتم طهو كلًا من الموز المهروس والعسل والسكر مع بعضهم البعض ثم يتم رفعهم على النار وتركهم لحين أن يتشكل لديكم خليط ساخن. بعد ذلك يتم الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة كلًا من الشوفان والقرفة والزبيب والتوت البري والسمسم والبندق مع الاستمرار في التقليب. وعندما يصبح الخليط متجانس يتم وضع في صينية مغلفة بورق الزبدة ثم يتم تركه في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم ترك الإناء لحين أن يبرد لمدة خمسة دقائق ثم يتم التخلص من ورق الفرن ويقطع ويقدم وبالهناء عليكم جميعًا.

مقادير تحضير بسكويت الشوفان:

كأس إلا ربع من الدقيق الأسمر.

كأس إلا ربع من الشوفان المطحون.

ربع كأس من الزبدة اللينة.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

أربعة ملاعق من اللبن.

نصف كأس من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير: