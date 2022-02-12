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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك الفيلية على طريقة المطاعم مع سر القرمشه وتتبيله مميزه للقلي - ثقفني
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل سمك الفلية ومن هذه الطرق فيما يلي.
السمك الفلية من أنواع السمك التي يعشقها العديد من الأشخاص، والتي يقومون بشرائه من محلات السمك لعدم معرفة كيفية تحضيره في المنزل، حيث تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل سمك الفلية في المنزل لكي يكون موفر أكثر من شرائه جهاز من المحلات، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير سمك الفلية في المنزل.
طريقة عمل سمك فلية
هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل سمك الفلية ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- كيلو سمك فلية ( الكمية حسب الرغبة).
- ٣ معالق كمون، ٢ ملعقة كبيرة ملح.
- ٤ فصوص ثوم، ملعقة فلفل أسود.
- فلفل ألوان، ٣ كوب دقيق.
- ٢ ملعقة زيت، ملعقة بابريكا.
- كوب من الماء.
- زيت للقلي.
- ٢ ملعقة خل، ٣ معالق عصير ليمون.
تحضير السمك الفيلية
- نقوم بغسل السمك بالدقيق والخل والليمون ثم نحضر التتبيلة، نضع الفلفل الألوان والثوم والكمون والفلفل الأسود والخل والليمون والزيت في الكبة ونضرب المكونات جيداً.
- ثم بعد ذلك نقطع سمك الفلية على حسب الرغبة كبير أو صغير، نقوم بوضع التتبيلة على السمك ونقلب جيداً حتى يشرب جميع قطع السمك من التتبيلة ونتركه لمدة ساعة.
- كما أن الخطوة التالية هي أن نقوم بوضع الدقيق في وعاء ونضيف إليه الماء والفلفل أسود وملح وكمون وزيت وبابريكا ونقلب جيداً حتى تصبح عجينة لينة، بعد ذلك نرفع المقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه حتى يسخن تماماً.
- كما أنه لا بد أن نضع السمك في خلطة الدقيق ثم نخرجها على المقلاة ونتركها حتى يحمر لونها ثم نقلبها الناحية الأخرى ونخرجها على مناديل المطبخ، ونكرر حتى نفاذ الكمية، ثم يقدم ساخن مع سلطة الطحينة، وبالهنا والشفا.
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