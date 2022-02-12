ضعي هذا المكون السحري في ماء سلق البيض وانتظري النتيجة .. شيء لا يصدق ستذهلك

ضعي هذا المكون السحري في ماء سلق البيض وانتظري النتيجة إليكي أهم فوائد إضافة صودا الخبز لماء السلق، حيث أنه أحيانًا بعد سلق البيض وبسبب سخونته الشديدة نواجه صعوبة في تقشيره، كما أن البيضة المسلوقة أحيانًا يكون قشرها ملتصق تمامًا بالبيضة ويصعب تقشيره وقد يكلفك أحيانًا تقشير جزء من البيضة مع القشرة وإهدار جزء كبير منها ويصبح الجزء الذي ستتناولينها صغير جدًا، ولكن يمكنك التغلب على حل أي مشكلة بالبحث والتفكير وطريقتنا اليوم ستحل لك هذه المشكلة بكل سهولة وبدون عناء.

أهم فوائد إضافة صودا الخبز لماء السلق

قومي بوضع البيض الذي تريدين سلقه في الوعاء المعدني وأضيفي كمية من الماء تغطي سطح البيض فقط.

أضيفي ملعقة ملح أبيض كبيرة إلى الوعاء ونصف ملعقة من صودا الخبز إليهم حيث أن صودا الخبز تساعد في إضعاف قشرة البيضة وفصلها عن البيضة نفسها.

اتركي البيض حتى يغلي بعد أن تقومي بتغطية الوعاء أو القدر واتركيه لمدة عشر دقائق حتى يتم سلق البيض.

بعد ذلك ارفي القدر من على النار واتركي البيض لمدة ربع ساعة في الماء لمدة ربع ساعة.

ضعي الماء البارد على البيض المسلوق وابدئي في تقشيره وستجدي أن القشرة بدأت تخرج وتتهشم بسهولة بفعل صودا الخبز.د

أهم فوائد البيض المسلوق لصحة الإنسان

للبيض المسلوق فوائد متعددة قد نعرف بعضها ونجهل معظمها وتتمثل فوائد البيض المسلوق الصحية فيما يلي:-