يخترق فروة الرأس ويخلصك من الشيب في ساعة واحدة تخلصي من الشعر الابيض نهائيا مثل السحر!!

التخلص من الشعر الأبيض الذي يعاني منه البعض من خلال الوصفات الطبيعية بدلا من استخدام الكريمات الموجودة في الصيدليات والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الضارة، ومن هذه الخلطات الطبيعية خلطة قشر الرمان التي تساعد في القضاء نهائيا على الشعر الأبيض والتخفيف من الشيب بسهولة والعمل على منحه الحيوية واللمعان والقضاء على القصور التي يعاني منها الشعر، فقد نتعرف معا على الطريقة الطبيعية الفعالة في تحويل الشعر من اللون الأبيض إلى اللون الأسود الغامق مع إضافة لمعة مميزة له.

يخترق فروة الرأس ويخلصك من الشيب في ساعة واحدة تخلصي من الشعر الابيض

يتم التخلص من علامات الشيب المختلفة التي تظهر على الشعر والتي تكون السبب في ازعاج الكثير منا عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية المعزز للشعر والفعالة في التخلص نهائيا من علامات الشيب والتقدم في العمر التي يعاني منها البعض من السيدات والرجال، فقد تتكون الوصفة من التالي:

قشر الرمان المجفف

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة زيت جوز هند

كمية من قشر البصل

فصين ثوم

كوب ماء

ملعقة شاي أخضر.

طريقة تحضير الوصفة