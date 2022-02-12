فاهيتا الدجاج اللذيذة هتعملي غداء لأسرة كاملة بثمن ساندويش واحد جاهز

تعتبر فاهيتا الدجاج من المأكولات ذات المذاق الجيد كما أنها منتشرة في جميع أنحاء العالم فتتسم تلك الوجبة بمذاقها الشهي ورائحتها الشهية وفيما يلي طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بخطوات سهلة وغير مكلفة.

تحضير فاهيتا الدجاج في المنزل

يتم تحضير فاهيتا الدجاج بمقادير غير مكلفة ومتوافرة في مطبخك وتستخدمينها بشكل يومي وتلك المقادير تتلخص في السطور التالية.

مكونات فاهيتا الدجاج

نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي. ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم. ثمرتان من الفلفل الرومي الملون. زيتون أسود ثم يتم تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم. نصف كأس من البقدونس. بصلة حجمها متوسط. فصان من الثوم. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ملعقة صغيرة من الكاري. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كيفية تحضير فاهيتا الدجاج

فيما يلي خطوات تحضير فاهيتا الدجاج في المنزل بحرفية كبرى المطاعم.

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج

يتم الحصول على الدجاج ثم يتم غسلها بالملح والخل ثم يتم تقطيعها إلى شرائح صغيرة. القيام بفرم الثوم فرماً ناعماً. يتم وضع الملح والفلفل الأسود والكاري والخل على شرائح الدجاج ثم يتم إضافة كمية قليلة من المياه. القيام بترك الخليط لمدة نصف ساعة لحين أن تتشرب شرائح الدجاج التتبيلة بشكل نهائي. بعد ذلك يتم تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة ثم يتم وضعها في مقلاة مع الزيت ويتم تقليبها في الزيت ثم يتم وضع الدجاج مع الاستمرار في التقليب. يتم تقطيع الفلفل إلى مكعبات ثم يتم إضافته إلى الدجاج مع التقليب حتى النضج. يتم تقطيع الطماطم والبقدونس ثم إضافته إلى الخليط ثم يتم التقليب ويرفع على النار. القيام بوضعه في طبق التقديم أو يلف في خبز التورتيلا أو العيش الفينو ويقدم بألف هنا.

مقادير تحضير فاهيتا الدجاج بالبابريكا