انقذي أسنان قبل الندم طريقة تبييض الأسنان وتفتيت الجير المتراكم وطرد الرائحة الكريهة

الأسنان هي مظهر الإنسان، ودليل على نظافته، واهتمامه الكبير بأموره الخاصة و بصحته، ولكن رغم الاهتمام الكبير بنظافة الإنسان إلا أن الشكوى الدائمة والمتكررة التي ترد لنا هي وجود الجير المتراكم على الأسنان رغم الحرص على غسلها جيدا باستخدام الفرشاة والمعجون، لذا اليوم وجدنا أنه لزاما علينا أن نذكر الأسباب الرئيسية التي تتسبب في تراكم الجير، ومن ثم نضع لكم علاج نهائي لهذا الأمر، وذلك عن طريق متابعة الفقرات التالية في هذا المقال.

أسباب رائحة الفم الكريهة

إن أحد أهم الأسباب التي ينتج عنها رائحة منفرة هو تراكم الجير على الأسنان، حيث أن وجود الجير كن الأسباب الأولوية لظهور رائحة كريهة للفم، لذا ينصح الأطباء بضرورة التخلص من الجير المترسب على الجدران الداخلية للأسنان.

أيضا انتشار البكتيريا والمشروبات في الفم يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة.

بعض الأمراض المزمنة تكون سبب في هذا الأمر.

وصفة الليمون والقرفة للتخلص من الجير

عليك القيام بإحضار عصير الليمون.

إحضار عود من القرفة.

مقدار من الماء الدافئ.

ملعقة صغير الحجم م العسل.

يتم إضافة كافة المكونات السابقة إلى الماء الدافئ، وجعل هذا الخليط كمعقم دائم للفم يتم استخدامه يوميا مرة صباحا ومرة مساء، وذلك من أجل التخلص من بقايا الطعام المتواجدة في الفم والتي تسبب انبعاث رائحة كريهة وتراكم الجير.

معجون الأسنان والملح

من أبرز النصائح التي يواجهها أطباء الأسنان إلى كل الأشخاص الذين يريدون العناية بأسنانهم: