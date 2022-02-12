نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسن طريقة لعمل الطعمية او الفلافل زي المطاعم وطريقة عمل سلطة الطحينة اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الطعمية من الاكلات الشعبيه المشهورة فى مصرحيث ان يحبها الكبار والصغار، وهى من الاطباق الاساسية على مائدة الافطار تقدم مع الخبز الساخن والمقبلات، وانتشرت ايضآ الطعمية بشكل كبير فى بلاد الشام ولكنهم يقومون بتحضيرها بشكل مختلف، وتتميز الطعمية بحصولها على عدة عناصر غذائيه مفيدة وغير مكلفة لذالك تبحث الامهات دائمآ عن طريقة اعدادها فى المنزل، واليوم نقدم لكم

طريقة عمل الطعمية فى المنزل.

مكونات عجينة الطعمية

● نصف كيلو من الفول المدشوش.

● كمية مناسبة من البقدونس.

● كمية مناسبة من الشبت.

● كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء.

● ٣معالق كبيرة من الكمون.

● بصلة كبيرة الحجم.

● معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

● معلقة كبيرة من الكزبرة الناعمه.

● ٥ فصوص من الثوم.

● ٢معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

● زيت نباتى للقلى.

● كمية قليله من الكرفس.

● عدد ٢بيضه.

الطريقة

● نقوم بتنقية الفول المدشوش من الشوائب وغسله ونقعه فى الماء لمدة ٦ساعات على الاقل.

● نقوم بتصفية الفول تمامآ من الماء.

● فى وعاء الكبة الكهربائى نضع الفول المدشوش مع البقدونس والكزبرة والشبت والكرفس ونقوم بفرم المكونات مع بعضها.

● نضف اليهم الثوم مع البصل ونستمر فى الفرم حتى يصبح العجين ناعم جدآ.

● نضف الكمون مع الكزبرة والفلفل الاسود ونخلطهم جيدآ.

● نضع البيض واحدة تلو اخرى مع استمرارالخلط.

● نفرغ محتويات عجينة الطعمية من الكبه الى وعاء عميق.

● نأخذ الكمية الكافية من العجين ونقوم بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة.

● نضع كور الطعمية فى زيت مغلى غزير.

● تقلب الطعمية على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى.

● نخرج الطعمية على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

● تقدم ساخنه مع الخبز الساخن والفول المدمس والمخللات المفضله لديكم.

● يمكن تخزين عجبنة الطعمية فى الفريز لمدة لا تزيد عن اسبوع.

● تقدم الطعمية على شكل سندوتشات مع سلطة الطحينة وشرائح الطماطم.

طريقة عمل سلطة الطحينة.

المكونات

● كوب من الطحينة.

● معلقة كبيرة من عصير الليمون.

● نصف كوب من الماء.

● ٢معلقة كبيرة من الزيت.

● ملح وكمون.

الطريقة

● فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الطحينة مع الماء والزيت ونقوم بالخفق.

● اثناء الخفق نضف الملح والكمون وعصير الليمون.

● نخفق جيدآ حتى نحصل على القوام المطلوب.

● نفرغ محتويات الخليط فى وعاء التقديم ثم نضع على الوجه القليل من الزيت للتزيين.