طريقة إعداد الموهيتو الأرزق بالسفن آب وبدونه

طريقة إعداد الموهيتو الأرزق، الموهيتو الأزرق أو الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة جدا وهي مميزة بالمذاق الرائع واللون الشفاف الممزوج باللون الأخضر، وذلك لأنه يضاف له شرائح الليمون وأوراق النعناع الأخضر الطازج، ويمكن تحويل ذلك المشروب للون الأزرق.

طريقة إعداد الموهيتو الأزرق

يعد الموهيتو الأزرق من التوت الأزرق أو من نكهته ويضاف له المشروب الغازي أو الكادي الأزرق، وهو من أجمل المشروبات وتقدم في الكثير من المحلات والمقاهي، والموهيتو له الكثير من المذاقات والألوان حيث يوجد موهيتو بالفيمتو ويكون لونه أحمر رائع والموهيتو بارمان وغيرهم الكثير.

وصفة مبسطة لإعداد الموهيتو الأزرق

المقادير

عبوة سفن آب أو كوب سبرايت.

عشرة حبوب من التوت الأزرق.

ثلج مجروش.

أوراق نعناع خضراء طازجة.

شرائح ليمون أصفر طازج.

تحضير مشروب الموهيتو

في وعاء عميق نقوم بوضع أوراق النعناع مع التوت الأزرق وتهرس المكونات جيدا مع بعضهما. نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضع فيه التوت وعصير الليمون والنعناع. نخلط كافة المكونات السابقة بشكل جيد بالخلاط ونقوم بإضافة السكر على حسب الرغبة. نقوم بإحضار أكواب التقديم ونضع فيها الثلج المجروش ونفرق الخليط السابق عليها بمقدار ربع كوب. نضيف السفن آب أو السبرايت على كل كوب ونضيف بالنهاية شرائح الليمون الطازجة.

وصفة سهلة لتحضير الموهيتو الأزرق بدون مشروب غازي

الكثير ممن لا يفضلون المشروبات الغذائية يتسائلون عن طرق لإعداد مشروب الموهيتو الرائع بدون إضافة السفن آب أو السبرايت، وهناك فعلا طريقة لإعداد مشروب الموهيتو دون الحاجة لأي مشروب غازي، والإكتفاء فقط بإضافة النعناع وعصير الليمون والتوت والسكر، لكن لا يكون طعمه مثالي مثل الموهيتو الأصلي وذلك لأنه السفن آب يضيف له مذاق لذيذ لا يقاوم.

المقادير

أوراق النعناع الأخضر.

سيرب السكر.

ربع كوب ثلج مجروش.

شرائح الليمون.

عصير ليمون

عشرة حبوب من التوت الأزرق.

خطوات تحضير الموهيتو الأزرق بدون سفن آب