أسرار نجاح بلح الشام زي المحلات أعملي بلح الشام المقرمش الذهبي بمقادير غير مكلفة وبطعم لذيذ

بلح الشام يعد نوع من أنواع الحلويات الشرقية والتي تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي حيث أنها من الحلوى المشهورة في جميع البلاد العربية وخاصة في سوريا ومصر، ومن الممكن أن يتم عمل بلح الشام بالعديد من الطرق المختلفة فيمكن أن نقوم بعمله بإستخدام البيض أو يمكن أن نستغني عنه وأحيانا يتم تزيينه بجوز الهند أو بالقرفة أو بخليط من المكسرات المجروشة.

مكونات بلح الشام المقرمش

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من الماء.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

مكونات الشربات هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش