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عمر شويل - جدة أسرار نجاح بلح الشام زي المحلات أعملي بلح الشام المقرمش الذهبي بمقادير غير مكلفة وبطعم لذيذ - ثقفني
بلح الشام يعد نوع من أنواع الحلويات الشرقية والتي تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي حيث أنها من الحلوى المشهورة في جميع البلاد العربية وخاصة في سوريا ومصر، ومن الممكن أن يتم عمل بلح الشام بالعديد من الطرق المختلفة فيمكن أن نقوم بعمله بإستخدام البيض أو يمكن أن نستغني عنه وأحيانا يتم تزيينه بجوز الهند أو بالقرفة أو بخليط من المكسرات المجروشة.
مكونات بلح الشام المقرمش
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير من الماء.
- ربع كوب كبير من الزيت النباتي.
- بيضتان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
- مكونات الشربات هي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل بلح الشام المقرمش
- نقوم بتجهيز الشربات أولا حتى يكون بارد عند وضع بلح الشام به فنضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ونتركهم على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ويتم تقليبهم ونتركهم أيضا لمدة خمس دقائق ونرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- وبعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونضيف إليها ربع كوب كبير من الزيت النباتي ورشة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تقليبهم ونتركهم على النار حتى الغليان.
- وعند غليان هذا الخليط يتم تجهيز طبق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وقومي بتقليبهم مع بعض ثم نضيف خليط الدقيق إلى خليط الماء المغلي ونستمر في تقليبهم بإستخدام مضرب السلك ويتم رفعها من على النار.
- ونستمر في التقليب حتى تتماسك وعندما تبرد هذه العجينة تماما نضع بيضتان ويتم عجنهم بإستخدام الإيد لإخفاء أثر البيض نهائيا ثم نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني.
- ثم نقوم بالضغط عليه ونضع أصابع بلح الشام في الزيت وقومي بتقليبهم بإستمرار حتى يكون باللون الذهبي من جميع النواحي ونقوم بإخراجه ووضعه في الشربات البارد مباشرة ويتم تقديمه.
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