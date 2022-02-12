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عمر شويل - جدة بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني بالطريقة الأصلية بطعم ألذ من المحلات - ثقفني
الحواوشي يعد من ألذ الأكلات المشهورة في مصر والتي يعشقها جميع المصريين حيث أنها تكون معروفة في كل البلاد ولكن البلد التي تشتهر بعمل الحواوشي هي الإسكندرية، فقد توجد أنواع كثيرة ومختلفة للحواوشي فمن الممكن أن يتم عمله بإستخدام الفراخ المفرومة أو بإستخدام اللحمة المفرومة ويمكن أن نقوم بتجهيزه بعدة طرق مختلفة، ولكن الطريقة التي يحبها كل الناس بلا إستثناء هو الحواوشي الإسكندراني حيث أنه يتسم بمذاق جميل جدا.
مكونات الحواوشي الإسكندراني
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- فص واحد كبير من الثوم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي أو الزبدة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وبهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- كمية مناسبة من العيش البلدى.
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم بشرط أن تكون مفرومة أو مبشورة ونضع فص واحد من الثوم المفروم وثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم أيضا.
- ثم قومي بإضافة كمية مناسبة من البقدونس المفروم ومن الممكن أن نستغني عنه وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وبهارات اللحمة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- وقومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى يتم تماسكهم ثم نحضر كمية مناسبة من العيش البلدى ونقوم بفتح العيش جانبا بإستخدام سكينة.
- وبعد ذلك قومي بحشو العيش بخليط اللحمة المفرومة ويتم فردها جيدا داخل العيش ونضغط عليه وبعد إنتهاء الكمية نقوم بتجهيز طاسة مسطحة وندهنها بالزيت أو بالزبدة، ونضعها على النار بشرط أن تكون النار هادئة جدا وعند تسخينها نضع الحواوشي ونتركه حتى يكون لونه ذهبي غامق من الوجهين ويتم تقديمه.
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