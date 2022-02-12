بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني بالطريقة الأصلية بطعم ألذ من المحلات

الحواوشي يعد من ألذ الأكلات المشهورة في مصر والتي يعشقها جميع المصريين حيث أنها تكون معروفة في كل البلاد ولكن البلد التي تشتهر بعمل الحواوشي هي الإسكندرية، فقد توجد أنواع كثيرة ومختلفة للحواوشي فمن الممكن أن يتم عمله بإستخدام الفراخ المفرومة أو بإستخدام اللحمة المفرومة ويمكن أن نقوم بتجهيزه بعدة طرق مختلفة، ولكن الطريقة التي يحبها كل الناس بلا إستثناء هو الحواوشي الإسكندراني حيث أنه يتسم بمذاق جميل جدا.

مكونات الحواوشي الإسكندراني

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

فص واحد كبير من الثوم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي أو الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وبهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

كمية مناسبة من العيش البلدى.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني