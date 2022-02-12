مقشر منزلي لتبييض وتنظيف البشرة وإزالة الدهون والزيوت والجلد الميت في دقائق

توجد أنواع متعددة ومختلفة للبشرة ومنها البشرة الدهنية والجافة والبشرة المختلطة وغيرهم فكل نوع بشرة منهم يحتاج إلى ماسك مختلف عن البشرة الآخري، فهذا الماسك مهم وضروري لأنه يساعد بشكل كبير على تنظيف البشرة بطريقة جيدة حتى لا تتراكم عليها الأتربة والبكتيريا وغيرها، وتكون شاحبة اللون بسبب هذا الشئ فالبشرة الوحيدة التي تكون مختلفة عن غيرها في الماسكات والخلطات والكريمات هي البشرة الدهنية نظرا لأنها تفرز كمية كبيرة من الزيوت وغير ذلك فإنها تكون أكثر حساسية عن غيرها.

لذلك تبحث جيدا كل فتاة تتمتع ببشرة دهنية عن ماسك أو وصفة لتنظيفها وأن كل نوع من أنواع البشرة يحتاج إلى التنظيف بشكل مستمر حتى تكون دائما صافية ونقية وخالية من المشاكل أو العيوب، وقد يوجد بالوجه العديد من الأشياء التي تتطلب إلى التنظيف وإزالتها ومن أمثلة هذه الأشياء هي حب الشباب والرؤوس السوداء التي تزداد بكثرة على الأنف وتعطي مظهر غير مرغوب فيه.

مكونات ماسك العسل لتنظيف البشرة

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك العسل لتنظيف البشرة