ب3 أكواب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بمقادير اقتصادية وبطعم لذيذ لا يقاوم

تعتبر الباستا فلورا من أجمل أنواع الحلويات والتي تكون مشهورة ومعروفة في العديد من الدول العربية وقد تعرف أحيانا الباستا فلورا بإسم تارت الفراولة، حيث أن من الممكن أن نقوم بحشو الباستا فلورا بالمربى بجميع نكهاتها المختلفة فقد يوجد مربى الفراولة والبلح والتين والمشمش وغير ذلك الكثير، فيتم حشوها على حسب الرغبة.

مكونات الباستا فلورا

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية أو السمنة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من مربى الفراولة.

طريقة عمل الباستا فلورا