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عمر شويل - جدة ب3 أكواب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بمقادير اقتصادية وبطعم لذيذ لا يقاوم - ثقفني
تعتبر الباستا فلورا من أجمل أنواع الحلويات والتي تكون مشهورة ومعروفة في العديد من الدول العربية وقد تعرف أحيانا الباستا فلورا بإسم تارت الفراولة، حيث أن من الممكن أن نقوم بحشو الباستا فلورا بالمربى بجميع نكهاتها المختلفة فقد يوجد مربى الفراولة والبلح والتين والمشمش وغير ذلك الكثير، فيتم حشوها على حسب الرغبة.
مكونات الباستا فلورا
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير من الزبدة الطرية أو السمنة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من مربى الفراولة.
طريقة عمل الباستا فلورا
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع صينية الباستا فلورا بها ونقوم بتجهيز صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة أو بالزبدة.
- ثم قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ونضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية وكوب واحد كبير من السكر البودر ونقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة حتى يمتزج السكر مع الزبدة ويتكون لدينا خليط كريمي ناعم.
- ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف ثلاث بيضات بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط بإستخدام المضرب حتى يتم خفق البيض جيدا وبعد ذلك قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض.
- ويتم عجنهم بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة ومتجانسة وتكون طرية ثم نضع في الصينية نصف كمية عجينة الباستا فلورا ويتم فردها جيدا ونضيف إليها كوب واحد كبير من مربى الفراولة ونقوم بتوزيعها.
- ثم نضع الكمية المتبقية من العجينة من خلال بشرها ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة وعندما تكون باللون الذهبي نقوم بإخراجها وعندما تبرد يتم تقطيعها وتقديمها.
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