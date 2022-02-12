بملعقة قهوة تخلصي من سواد وأسمرار منطقة البيكيني وبين الفخذين من أول أستخدام

منطقة البيكيني من المناطق التي توجد بالجسم ويصعب تفتيحها وذلك لأن الجلد في هذه المنطقة يكون حساس جدا ولا يمكننا أن نستخدم أي شئ دون التعرف عليه أو معروفة المكونات، التي يحتوي عليها حتى لا نسبب أي ضرر بها حيث أنها من ضمن المناطق التي يكون بها لون البشرة أسود أو داكن ومختلف عن باقي مناطق الجسم، وقد توجد منطقة مثلها وهي منطقة تحت الإبط وعادة تكون منطقة البيكيني بهذا اللون نتيجة لعدة عوامل ومنها عدم تنظيف هذه المنطقة بإستمرار.

فلابد من إستخدام خلطات طبيعية تساعدها على التقشير لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة عليها والتي تجعلها باللون الأسمر، وكذلك يزداد هذا اللون بكثرة عند الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد فيحدث إحتكاك ونتيجة هذا الإحتكاك قد يظهر اللون الداكن وأيضا إستعمال الأدوات الغير صحية لإزالة الشعر منها فهذه الأدوات تساعد على إسمرار الجلد في هذه المنطقة بالتحديد.

مكونات خلطة القهوة لتبييض منطقة البيكيني

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض منطقة البيكيني