نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي جسمك كله بدلكة النشا الرهيبة لتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع من الجسم نهائياً في المقال التالي
تبييض الجسم من أكثر الأشياء التي يكون عليها بحث كبير من قبل أغلبية الفتيات الذين يعانون من وجود إسمرار في بشرة الجسم حيث أن هذا اللون يظهر من خلال التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، فقد يسبب إزعاج كبير بالنسبة لأي فتاة وخاصة العرائس فكلا منهم يرغبون في التخلص من هذا اللون ويحصلوا على بشرة جسم بيضاء في كل المناطق، فقد توجد مناطق معينة بالجسم يكون بها اللون شديد السواد ويصعب التخلص منه مثل منطقة البيكيني وغيرها الكثير من المناطق الحساسة التي تحتاج كل فتاة إلى تبييضها.
فنجد أشياء كثيرة جدا تساعد على ذلك ومن ضمنها هي الكريمات ولكن كثرة إستخدام هذه الكريمات قد يضر الجلد ويسبب له حساسية وتظهر عليه بقع باللون الأحمر، وكذلك منها الخلطات الطبيعية ولكنها تعمل بشكل كبير على تبييض الجسم ويكون لها القدرة في إزالة السواد الذي يوجد في المناطق الداكنة أو الحساسة، وقد تساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة والمتراكمة على بشرة الجسم والخلطة السحرية التي تعطينا هذه النتيجة هي دلكة النشا.
مكونات دلكة النشا لتبييض الجسم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال.
طريقة عمل دلكة النشا لتبييض الجسم
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال وأربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ويتم إضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ثم قومي بخلط جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض بشكل جيد لكي نحصل على قوام متجانس وناعم.
- وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم وفي كل المناطق ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الجسم بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب وتكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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