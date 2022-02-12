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عمر شويل - جدة الفلافل او الطعميه كل اسرارها من المطبخ المصري الاصيل وطرق تجهيزها في المنزل باسرع وقت - ثقفني
تعتبر الفلافل المصرية من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تناولها في المطبخ العربي بالتحدي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الفلافل المصرية.
طريقة تحضير الفلافل المصرية:
يتم تحضير الفلافل المصرية من خلال إحضار كافة المقادير الآتية:
- عروق البقدونس.
- نصف كأس من الكرات.
- كأسان ونصف من الفول الغير مقشر.
- كمية قليلة من الكزبرة الخضراء والشبت.
- ثوم.
- ملعقة من الكزبرة المجففة.
- بصلة وحجمها متوسط.
- كمية قليلة من الشطة.
- كمية قليلة من الكمون ثم يتم طحنه.
- كمية قليلة من المياه ٧لى حسب حاجة العجين
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم او البكينج
- كمية قليلة من البهارات التي من بينها السماق والفلفل الأسود.
- سمسم.
- ملح.
- زيت نباتي.
خطوات التحضير الفلافل المصرية:
- إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في الفلافل المصرية:
- يتم غسل الفول بصورة جيدة ثم يتم نقعه لفترة تصل إلى ثمانية ساعات في المياه.
- بعد ذلك يتم تصفية الفول من المياه.
- القيام بخلط كافة الخضروات مع الفول.
- بعد ذلك يتم إذابة بيكربونات الصوديوم في المياه.
- القيام بإضافة المياه إلى الخليط السابق.
- القيام بإضافة كافة التوابل والبهارات إلى الخليط ثم يتم خلط كافة المقادير مع بعضها البعض.
- الحصول على مقلاة ثم يتم وضع فيها الزيت.
- القيام بتكوين قطع صغيرة من العجينة.
- القيام بتزيين القطع بالسمسم.
- بعد ذلك يتم قلي القطع في الزيت ثم تركها فيه لمدة خمسة دقائق.
مقادير تحضير الفلافل السورية:
- كيلو من الحمص المنقوع في المياه.
- حزمة من البقدونس.
- أربعة فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكزبرة.
- ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- كمية من الزيت.
خطوات التحضير:
- القيام بطحن الحمص والبقدونس في المطحنة.
- يتم وضعه في إناء عميق.
- القيام بإضافة الكزبرة والملح والكمون والثوم وبيكربونات الصوديوم.
- يتم عجن كافة المقادير بصورة جيدة.
- يتم تسخين الزيت في مقلاة حجمها مناسب.
- الحصول على قالب الفلافل ثم يتم تشكيل الكرات من العجينة.
- يتم قلي حبات الفلافل في الزيت واحدة تلو الأخرى.
- القيام بإخراج الفلافل من الزيت ثم يتم تقديمها.
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