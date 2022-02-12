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عمر شويل - جدة ببيضة واحدة فقط .. حضري كيكة المقلاة السريعة في دقائق معدودة وطريقة تزيينها بالكريم شانتيه والشوكولاته - ثقفني
حضري كيكة المقلاة السريعة في دقائق معدودة وطريقة تزيينها بالكريم شانتيه والشوكولاته حيث نقدم لكم طريقة عمل كيكة المقلاة بطريقة سهلة وسريعة، حيث أن وقت التحضير يأخذ ١٠ دقائق فقط، كما يمكن تحضيرها بالمنزل بأقل الإمكانيات والتكاليف، ويحبها الجميع وخاصة الأطفال، لذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيكة المقلاة اللذيذة.
كيكة المقلاة السريعة في دقائق
المكونات
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- نصف كوب من اللبن السائل.
- بيضة كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الدقيق.
- رشة من البيكنج صودا.
- نصف كوب لبن سائل مذاب به ملعقة كبيرة من النوتيلا للتشريب.
طريقة التحضير
- نحضر أولًا مقلاة مقاس ٢٦.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة المذابة مع إضافة الكاكاو ونقلب جيدًا.
- ثم أضيفي السكر ونقلب مرة أخرى مع إضافة البيضة والفانيليا ونقلب كل هذا بالمضرب اليدوي.
- أضيفي اللبن السائل ونقلب، ثم قومي بإضافة الدقيق والبيكنج صودا واخفقي جميع المكونات ببعضها البعض.
- قومي برفع المقلاة على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة ثم قومي بتغطيتها.
- بعد مرور الوقت نقوم باختبار الكيك من خلال سكينة، ثم بعد ذلك بثقبها عدة ثقوب ثم نضيف صوص اللبن بالنوتيلا للتشريب.
- قومي بوضع الكيكة في طبق تقديم كبير، ثم نقوم أضيفي طبقة كبيرة من النوتيلا للتزين.
طريقة أخرى لكيكة المقلاة
المكونات
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- كوب إلا ربع كوب من السكر البودرة.
- كوب من الحليب السائل.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع كوب من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ٢ كوب من الدقيق المنخول.
حشوة كيك المقلاة
- ٢ كوب من كريمة الشانتيه.
لسقي الكيكة
- كوب من الماء.
- ربع كوب من السكر.
- ٢ ملعقة صغيرة من النسكافيه.
خطوات تحضير كيك المقلاة
- نقوم بوضع كل من البيض والخل في وعاء عميق ثم نخفق هذا بالمضرب الكهربائي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونقلب، ثم نضيف الزيت والحليب ونخفق مرة أخرى.
- قومي بإضافة الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر على الخليط السائل وقلبي من خلال سباتيولا من الأعلى إلى الأسفل.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط على حسب الرغبة.
- ثم نحضر مقلاة ونضع بها أول قسم وتترك على نار هادئة لمدة ٥ دقائق.
- نقوم بإزالة الكيك ونتركه جانبا حتى يبرد تمامًا ثم نكرر العملية مع باقي الخليط.
- نضع الماء والسكر في وعاء صغير ونرفعه على نار متوسطة حتى الغليان، ثم نضيف النسكافيه ونقلب جيدًا ثم يترك الخليط السائل جانبا حتى أن يبرد.
- أحضري طبق تقديم كبير وضعي أوب طبقة من الكيك ثم اسقيها من خليط الماء والنسكافيه، ثم ضعي طبقة من الكريم شانتيه.
- ثم ضعي باقي الطبقات بنفس الطريقة حتى أن تنتهي الكمية.
- قومي بتزين الكيك عن طريق رش القليل من الشيكولاتة.
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