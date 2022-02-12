تكة سحرية لصبغ الشعر في البيت بسهولة وبخطوات بسيطة بمواد طبيعية بدلاً من الاكسجين في الصبغات

تكة سحرية لصبغ الشعر في البيت بسهولة، حيث إن طريقة صبغ الشعر في البيت أصبحت محل تساؤل لدى العديد من السيدات، حيث يفضل البعض القيام بذلك داخل المنزل وعدم الذهاب إلى صالونات التجميل، بهدف تقليل التكلفة بالإضافة إلى عدم إهدار الوقت في الذهاب إلى صالون التجميل والانتظار، خاصة وأن عملية الصبغ ليست بالأمر الصعب بل يمكن القيام بها، من خلال تتبع عدد من الخطوات السهلة داخل المنزل، لتتعرفوا على مزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد، تابعونا.

تكة سحرية لصبغ الشعر في البيت بسهولة

يمكن القيام بهذا الأمر بكل سهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، تتمثل في الآتي:

بواسطة المشط المخصص لفصل الشعر يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام، ثم يستعمل مشبك الشعر لتثبيت كل جزء على حدة.

كل قسم من الأقسام الأربعة يتم تقسيمه إلى مجموعة من الخصل، بحيث يبلغ سمك الخصلة الواحدة نصف إنش تقريبا.

بذلك نضمن وصول كميات مناسبة من الصبغة إلى كل قسم، كما يجب الحرص على توزيع الصبغة بشكل جيد وذلك بواسطة استعمال الأصابع.

إذا كانت المرة الأولى يجب وضع الصبغة على مسافة تقدر بانش تقريبا من جذور الشعر، أما إذا لم تكن المرة الأولى توضع الصبغة على بعد نصف إنش فقط.

توضع الصبغة وصولاً إلى الأطراف وتترك لمدة محددة، وتتوقف هذه المدة حسب نوع الصبغة المستعملة أو كما هو موضح على العبوة.

يجب الانتباه إلى ضرورة عدم ترك الصبغة على الشعر مدة أطول من المذكورة، حي لا يتسبب ذلك في جفاف الشعر أو إتلافه.

غسل الشّعر

بمجرد انقضاء المدة المحددة لترك الصبغة على الشعر، يجب غسل الشعر وإزالة الصبغة لتجنب إلحاق الضرر به، وذلك كالتالي: