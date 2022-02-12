11 علامة واضحة تقولك ان زوجك بيتجاهلك

في لحظة ما تحددي سبب تصرفات الشخص اللي قدامك هيبقى من السهل تفهميه وتعرفي تتعاملي معاه ، ولكن في بعض الاوقات مش بنلاحظ حتى العلامات والتغيرات الواضحة اللي بيحاول الناس يظهروها لينا ، وده هيكون اصعب مع المقربين منك ، خصوصا في العلاقات الزوجية ، هل في يوم اتعرفتي على اي علامات ان زوجك بيتجاهلك؟ لو بتسألي نفسك تعرفي ده ازاي ، النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك علامات تجاهل الزوج لزوجته ، ومجرد ما تعرفي العلامات دي هيبقى سهل عليكي تتعاملي مع سلوك زوجك ناحيتك ، وتحافظي على علاقتكم.

علامات تجاهل الزوج لزوجتة:

1- هيقطع محادثاتك:

اكيد كل يوم بيجي وقت ممكن الزوجين يقعدوا يتكلموا فيه مع بعض ويستمتعوا بوقتهم سوا ، لكن لو اتكرر ان اثناء كلامك زوجك بيقاطع دايما محادثتك ، فدي ممكن تكون علامة على التجاهل ، ولكن بنقولك برضه انه مش شرط يكون فقد اهتمامه بيكي انتي شخصيا ، ولكن ممكن يكون مش مهتم بالموضوع اللي انتي بتقوليه.

2- مش بيبدأ المحادثات:

هل دي المرة الاولى اللي بتلاحظي فيها صمت زوجك. لو ده اتكرر يبقى لازم تفكري يف الموضوع ، طبيعي ان الشخص الهادي قليل انه يبدأ المحادثة ، ولكن لو دي مش طبيعته ولاحظتي صمت زوجك بشكل مفاجيء على غير العادة ، ده ممكن يكون علامة على التجاهل.

3- عايش في عالمه الخاص:

هل بتحسي ان زوجك عايش في عالمه الخاص؟ دي ممكن تعتبريها علامة على التجاهل ، لما تلاقي عايش مع نفسه في عالم خاص بيه ومش بيشارك معاكي اي حاجة.

لو زوجك مش بيتجاهلك هيكون متحمس انه يشارك معاكي اي حاجة هو بيفكر فيها ، حتى لو ماشافش اهتمامك ، اما لو بيعمل عكس ده يبقى بيتجاهلك.

4- بيقضي وقته كله على التليفون:

بشكل عام ، كتير مننا ممكن يتجاهل اللي حواليه من خلال الاندماج في التليفون ، وطريقة التجاهل دي ممكن تحصل في البيت بين الزوجين ، ويهرب منك باستخدام تليفونه.

بدل ما زوجك يتواصل معاكي بيكون متواصل مع التليفون ، ودي يمكن في الوقت اللي احنا فيه تعتبر علامة مش مقلقة ، ولكن لو لقتيه بيقضي وقت اكتر من اللازم على التليفون ، ومش بيديكي اي اهتمام تماما ، في الحالة دي يبقى بيتجاهلك.

5- مبقاش يقدرك:

لما تبذلي جهدك كله مع شريكك دي تعتبر طريقة لاظهار المودة والحب ، ومش بتبقي منتظرة مقابل ، ولكن التقدير مهم جدا في العلاقات ، والتقدير مش بالكلمات بس لكن كمان لازم يكون بالافعال عشان يظهر تقديره ليكي.

لو زوجك مش شايف كل اللي انتي بتعمليه عشانه ومش بيقدره ، دي تعتبر علامة عن تجاهله ليكي.

6- بطل يتوقع او يستنى منك حاجة:

التوقعات جزء من الحب بين الازواج ، ولو زوجك لسه بيتوقع منك ويستنى منك حاجات تعمليها دي تعتبر علامة كويسة ، ولكن لو التوقعات دي اختفت يبقى دي علامة على التجاهل.

7- معندوش شكاوي او مشاكل معاكي:

زي ما بنقول دايما الشد والجذب والمشاكل البسيطة بين الزوجين هي ملح وفلفل الحياة الزوجية ، والشخص اللي عايز يكمل معاكي هيكون ليه شكاوي ، ومن فترة للتانية هيكون في جدل او شكوى او مشكلة ، ولكن مش بنقول ان العلاقة اللي كلها مشاكل وشكاوي بس هي علاقة صحية ، ولكن المشاكل والخلافات الطبيعية اللي ممكن تحصل في اي علاقة زوجية.

8- الصمت بيبقى لغته المفضلة:

لما الشخص اللي دايما بيحب يتكلم فجأة يبقى صامت ، دي علامة ان زوجك اختار انه يتجاهلك ، ايا كان السبب ، ولكن ده دليل على التجاهل.

9- بيرد متأخر:

بشكل عام الرد متأخر مش دليل على التجاهل ، ولكن لو دي مش طبيعية الشخص وحسيتي بتغيير وانه بقى يرد متأخر هنا تعتبر دليل على التجاهل.

سواء ده كان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او الاتصال المباشر ، في كل مرة هيتأخر في الرد عليكي هيثير جواكي الشك ، وفي الحالة دي تعتبر علامة على تجاهل زوجك.

10- اجاباته مش واضحة:

لما يحصل انه زوجك يرد عليكي تحصيل حاصل ، بمعنى انه مش قادر ميردش على سؤالك وفي نفس الوقت مش مهتم يديكي اجابة عميقة ومن غير كلام كتير.

احيانا ممكن يكون مش حاسس انه عايز يقدم تفسير واضح ليكي ، او اللي انتي بتتكلمي فيه مهم بالنسبة لك انتي بس مش ليه ، واحنا متفقين ان اهتمامات الاشخاص بتختلف ولكن اكيد مش بشكل مفاجيء ، يعني لو ده حصل منه على غير عادته او طبيعته واتكرر في كل مرة تتكلمي معاه فيها ، لان تغيير السلوك او التصرفات بيقول كل حاجة ، فالاجابات الغامضة هنا هتكون علامة واضحة على تجاهل الزوج.

11- مش بيشاركك:

الزوجين لازم يكونوا فريق واحد عند التعامل مع اي حاجة في الحياة ، لو زوجك مش بيشترك معاكي في اي حاجة ، فده هيكون دليل على تجاهله.

العلاقة هدفها مشاركة مراحل الحياة واللحظات ، وده الطبيعي في اي علاقة زوجية ، ولما ده مايحصلش يبقى في غلط في العلاقة ، وده اكيد علامة واضحة على التجاهل.

اسباب تجاهل زوجك ليكي:

التجاهل ده مش هيحصل فجأة من غير سبب ، اكيد ليه اسباب.

1- بطلتي تهتمي بيه:

واحد من الاسباب اللي ممكن خلت زوجك يتجاهلك ، انه انتهى من انتظار اهتمامك ووصل لمرحلة عدم لفت انتباهك او لامبالاة ، لاننا بنفقد اهتمامنا باي حاجة لما بنتعب من مطاردتها ، يعني ممكن تكوني انتي اللي تجاهلتيه الاول وفقدتي اهتمامك بيه وبالتالي هو كمان بدأ يتجاهلك ، وعايز يفكرك بوجوده بتجاهله ليكي.

2- دي طريقته للفت انتباهك:

احنا بنعمل رد فعل لما الاشخاص اللي حوالينا بيتغيروا ، ولما يلاقيكي انتي مش مهتمة بيه كفاية ، دي هتكون طريقتة للفت انتباهك عشان تعملي رد فعل وتهتمي ، وفي الحالة دي حاولي تدي شريكك الاهتمام والمودة.

3- مشغول:

لو لاحظتي ان زوجك مشغول بحاجات كتير ، اكيد هيكون صعب عليه انه يديكي وقت كفاية ، وجدوله الزحمة ده ممكن يبينلك انه بيتجاهلك ، لاننا دايما بنفترض الحاجات اللي بنبقى خايفين وقلقانين منها ، عشان كده قبل ما تفكري ان زوجك بيتجاهلك ، اتأكدي الاول هو مشغول ولا لا.

4- متقلب المزاج:

لما الشخص يكون مزاجه متقلب ، فاكيد دي مش غلطتك ، لانه سلوكه بيتغير من غير سبب واضح او لاسباب بسيطة ، في الحالة دي انتي محتاجة تتناقشي معاه لان عادة ده غير صحي في العلاقة ، فقبل ما ده يأثر عليكي او عليكوا انتوا الاتنين وعلى علاقتكم ، ضروري انكي توصلي لحل معاه.

5- محتاج مساحة خاصة بيه:

في مرحلة ما كل شخص بيحتاج مساحة خاصة بيه ، في بعض الاحيان ممكن زوجك يحس انه متقيد زيادة او مخنوق من غير قصد وده هيأدي لزواج غير سعيد ، في الحالة دي ادي شريكك مساحة واديه بعض الوقت مع نفسه بعد ما يوضحلك انه محتاج مساحة ، واكيد المفروض يقولك ويوضح انه محتاج مساحة خاصة او وقت خاص بيه لوحده.