نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر التحبيشة مش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الرائعة الاصلية بطعم مميز وريحة جبارة مش هتستغنى عنها فى اكلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر التحبيشة مش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الرائعة ، تتميز المطابخ بنكهات التوابل التي توضع في جميع الأطباق وأصناف الطعام، حتى تُضيف له المذاق المتميز، والجدير بالذكر أن جميع الأكلات تحتاج لتلك التوابل بالإضافة إلى خلطة السبع بهارات التي يستند عليها المطبخ المصري، حيث أن تلك البهارات موجود جاهزة التحضير عند العطارين، أو يُمكن شراء كل توابل الخلطة على هيئة حبوب وتحضيرها في المنزل، وأنها كثيرة الاستخدامات والوصفات.

سر التحبيشة مش هتلاقيها عند العطار.. السبع بهارات الرائعة

تتكون هذه الخلطة من العديد من التوابل ذات المذاق الرائع، حيث أنها عبارة عن الفلفل الأسود، الكمّون،الكزبرة الناشفة، و الهيل، الزعفران، وعيدان القرفة، القرنفل، هذه الخلطة من أبرز الخلطات التي تُعطى للأكلات الطعم الشهى والنكهة الفريدة من طعمها ورائحتها.

أفضل طريقة لعمل البهارات الصحيحة

خلطة البهارات السبعة من الممكن أن تجدينها مطحونه عند بائع العطارة، ومن الممكن أن تشتري محتويات الخلطة من توابل صحيحة غير مطحونة، وطحنها في البيت وهذه هي الطريق الأفضل للحصول على بهارات ذات طعم ورائحة عالية المذاق، ومن مكوناتها:

ربع كوب حبهان صحيح.

ربع كوب كزبرة صحيحة.

ربع كوب كمون صحيح.

واحد ملعقة كبيرة الحجم جوزة الطيب.

واحد ملعقة قرنفل صحيح.

واحد ملعقة كبيرة حبات الفلفل الأسود.

ربع كوب تكسيرات .

طريقة التحضير نضع كل التوابل الصحيحة في طاسة على النار، للتخلص من الرطوبة الموجودة بها، لأن هذه الرطوبة تفقد جزء من طعمها، وتفقد جزء من رائحتها، ولكن طريقة تحميص التوابل على الناشف على درجة حرارة منخفضة، وبعدها يتم طحنها في كابة المطحنة

الطريقة الصحيحة لتخزين السبع بهارات

من طرق تخزينها الصحيحة التي لن تتأثر بفقدان طعمها ولا رائحتها لفترة زمنية طويلة، لذلك نوضح لكم بعض النصائح الضرورية لتخزين الصحيح:

يلزم تخزينها في منطقة مُعتمة بعيدة عن الرطوبة والحرارة، لأن الحرارة تفقد نكهتها، والرطوبة تُؤدي إلى تكتلها وتخسر.

يُفضل وضعها في برطمانات زجاجية مُغلقة جدًا.

يُفضل وضع التوابل التي تخزن في حبوب الأرز، وذلك لأن الأرز يُحافظ على منع تكتلها بكونه مُمتص قوى للرطوبة.

ما هي الوصفات الشهيرة التي تستخدم السبع بهارات ؟

من الأطعمة الشهيرة التي لن تستغني عن خلطة البهارات السبعة، أكلات الكفتة، الكبسة، الأرز المعمر، التتبيلة الخاصة بالدجاج المشوي، تُستخدم في تتبيلة الشاورما.