نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الحواوشي الاسكندراني بوش البيتزا بعجينه قطنية بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا من أكثر الوجبات السريعة التي ظهرت حديثاً في المطاعم والمحلات واستطاعت أن تنال على اعجاب الجميع، فهي تعد من الخلطات الجديدة التي تجمع بين البيتزا و الحوارشي كما أنها من الأكلات المغذية المشبعة جدًا، يمكنك إضافة المكونات المفضلة لديك من الجبن والخضروات وغيرها، ولهذا سنقدم لكم أسرار تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا بكل اسراره بطريقة المطاعم و معرفة تتبيلة الحشوة الاسكندراني.
مقادير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا
سنقدم لكم كافة المكونات التي نحتاجها في تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا وسنبدأ بمكونات العجينة وهي:
- نصف كيلو من الدقيق.
- معلقه كبيره من الخميره.
- 2 ملعقة من اللبن البودر.
- ملعقة كبيرة من السكر
- ربع كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
مكونات الحشوة
- نص كيلو من اللحمة المفرومة
- بصله مفرومه ناعم.
- حبة من الفلفل الأخضر المفروم.
- حبة من الفلفل الحار (حسب الرغبة).
- ملعقة صغيرة من الملح
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة قرفة
- نصف ملعقة من الكزبرة.
مكونات البيتزا
- فلفل أخضر شرائح
- بسطرمة.
- زيتون مخلي.
- جبنة موتزاريلا.
- جبنة شيدر مبشورة.
- ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.
- كاتشب.
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا
ستحصلين على ألذ حواوشي من المنزل بخطوات بسيطة وهي:
- أولاً نقوم بتحضير العجينة نضع في وعاء كبير الدقيق و الخميرة والسكر والملح اللبن البودر ونخلطهم.
- بعد ذلك نضيف الزيت ثم بالتدريج نضيف الماء مع العجن حتى تحصلين على عجينة طرية، تترك العجينة تتخمر لمدة ساعة.
- ثم بعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة نضع اللحمة المفرومة في وعاء نضيف البصلة ونقوم بخلطها مع اللحمه ثم نضيف الفلفل الأخضر و الفلفل الحار مع التقليب.
- نضيف الآن ملعقة البهارات و الملح والفلفل الأسود والكزبرة.
- نقلب اللحمة المفرومة جيداً حتى تمترجا.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.
- نفرد كل كرة على حدة ثم نضيف جزء من حشو اللحم.
- احرصي على عدم وصول الحشوة على الأطراف
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع بطبقة أخرى من العجينة ونقوم بقفلها بالضغط على الأطراف.
- بعد ذلك نقوم بعمل ثقوب في رغيف الحواوشي لكي لا يرتفع أثناء النضج.
- نوزع القليل من الصلصة على وجه العجينة ونوزع عليها البسطرمة و الفلفل والزيتون والجبنة الشيدر و موتزاريلا.
- يمكنك إضافة المكونات المتوفرة لديك على الوجه.
- بعد ذلك نقوم بوضع رغيف الحواوشي الإسكندراني بوش البيتزا على صينية الخبز ويترك حتى يختمر لمدة ربع ساعة.
- تدخل الصينية في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة ربع ساعة حتى يتحمر الرغيف من الأسفل.
- نشعل الشواية لكي تسيح الجبن.
- ثم يخرج من الفرن ويقدم للطعام بالصحة والهنا.
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